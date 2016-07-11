لبنان يواجه الانفجارات ويقاوم الإرهاب بالمهرجانات

المهرجانات التي تضيء سماء لبنان هذه الأيام تتنقل من منطقة لأخرى ويشارك في إحيائها عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب.

وتفصيلا، قدم الفنان المصري #تامر_حسني حفلا غنائيا في واجهة بيروت البحرية ضمن مهرجانات أعياد بيروت وذلك بعد فترة غياب طويلة استمرت 7 سنوات وبحضور أكثر من 10 آلاف متفرج غصت بهم الساحات.

وغنى تامر مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة نذكر منها "عينيا بتحبك"، "يا بنت الإيه"، "إرجع لي"، "سي السيد" بالإضافة إلى أغنيات من ألبومه الأخير "عمري ابتدى"، "يا مالي عيني"، "بطلة العالم في النكد"، "الحارس الله"، "حبيبي خلاص".

وتفاعل الحضور مع حسني كان بحجم الاشتياق له فردد الجميع أغنياته على مدى ثلاث ساعات هاتفين باسمه فيما كان التصفيق يعلو، ورقص الجميع على وقع الأغنيات.

الحال نفسه كان في ختام مهرجانات الضبية الدولية حيث أحيت #نجوى_كرم ليلة من العمر وكذلك #وائل_جسار وسط ترحيب حماسي من الجمهور الذي غصت به المدرجات. وغنى المطربان مجموعة من أجمل الأغنيات وتفاعل معهما الجمهور غناء ورقصا على الإيقاعات الرومنسية..

وقدمت الفنانة نجوى كرم عدداً من أجمل الأغنيات، منها "عاللا..لا.لا" و"لشحد حبك"، و"خللي كتفك عكتفي". أما الفنان جسار فأدى أغنيته الجديدة "عم شوف خيالات"، و"انا بنسحب"، و"جبال ما بيتلاقوا"، و"جرح الماضي" وسط ترحيب من جمهور رفع الأعلام اللبنانية، في مهرجان استمر حتى ساعات الفجر الأولى.

وقالت نجوى كرم قبل المهرجان: "طالما أن هناك شعباً لبنانياً يحب الحياة فإن الإرهاب لن ينال من لبنان".

الفنان وائل جسار أكد أنه يتحدى الظروف الأمنية الصعبة في لبنان بإحياء الحفلات من أجل الجمهور الذي يرفض الخوف.

في ذات السياق قدم وائل كفوري وملحم زين قدما حفلين غنائيين في "كازينو لبنان" فأدّيا باقة منوعة من أجمل أغنياتهما القديمة منها والجديدة التي لاقت استحسان الجمهور.

ومن أبرز أغنيات التي أدّاها ملحم زين نذكر "علواه" و"غيبي يا شمس"و"عقدة ذنب". أما كفوري فقد غنى "صار الحكي"، "يا ضلي يا روحي"، "صفحة وطويتا" و"شو قيمة النظرة، .بالإضافة إلى عدد من المواويل اللبنانية التي أبدع في تقديمها كل من زين وكفوري.

الحفل كان ناجحاً رغم كل المخاطر التي كانت تهدد كازينو لبنان، واللافت هو الحضور الحاشد الذي توافد من كل المناطق اللبنانية ومن عدد من الدول العربية.

وقال الفنان كفوري على هامش الحفل: "كنا وسنبقى مستمرين بإحياء الحفلات والمهرجانات في كل أنحاء الوطن"، مؤكدا أنه واللبنانيين لن يهابوا الحرب ومذكِّراً بأنه ولد وترعرع في الحرب، ولكن ثقافة حب الحياة عند كل اللبنانيين تبقى أقوى من أي شيء".

أما الفنان ملحم زين فقد أكد أن الباطل لن يغلب الحق ولا الظلام سيغلب النور متمنيا أن لا يكون لبنان كبش محرقة في اللعبة الدولية.