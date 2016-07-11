"فتنة الإرهاب" قصيدة محمد بن راشد عن هجوم الحرم النبوي

"فتنة الإرهاب" هو عنوان القصيدة التي نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي، اليوم الاثنين، على حسابه في موقع "تويتر".

وتتحدث أبيات القصيدة عن غضب الشيخ محمد بن راشد لتجرؤ الإرهابيين على الحرم النبوي الشريف.

ودعا الشيخ محمد بن راشد، المسلمين إلى وقفة جادة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية الإسلام من الزمرة التي تحاول اختطافه والإساءة إليه.

وتنشر "العربية.نت" قصيدة "فتنة الإرهاب" للشيخ محمد بن راشد:

لَيْــــــــــــسَ للإرهــــــــــــابِ ديــــــــــــنٌ أوْ كِتــــــــــــابْ هُــــــــوَ فيمــــــــا بـــــــانَ لـــــــي شِرْعَـــــــةُ غـــــــابْ

ولَـــــــــــــــهُ أتْبـــــــــــــــاعُ فــــــــــــــي تفكيرهــــــــــــــمْ كُــــــــــــلُّ شيــــــــــــئٍ مُمْكِــــــــــــنٌ إلاَّ الصَّــــــــــــوابْ

هُــــــــــمْ مَــــــــــعَ الشَّــــــــــيطانِ فـــــــــي أفعـــــــــالهمْ بَـــــــلْ مــــــنَ الشَّــــــيطانْ أنْكَــــــىَ فــــــي الخطــــــابْ

مـــــــــنْ مضــــــــىَ فــــــــي نَهجِهــــــــمْ أوْ فعلهــــــــمْ خاســـــــــــــرٌ مـــــــــــــا حظُّــــــــــــهُ إلاَّ السَّــــــــــــرابْ

خَبِّرونــــــــــــــي مــــــــــــــا الـــــــــــــذي يجنونَـــــــــــــهُ مــــــــنْ جُنــــــــونٍ منــــــــهُ رأسُ الطِّفــــــــلِ شـــــــابْ

أيُّ فكْــــــــــــــرٍ هــــــــــــــوَ هــــــــــــــذا فكْرُهُـــــــــــــمْ غيـــــــرَ قتــــــلِ النَّفْــــــسِ مــــــنْ غيــــــرِ إحتســــــابْ

حـــــــــــــاولوا تفجيـــــــــــــرَ صَــــــــــــرْحٍ شــــــــــــامخٍ قَـــــــــدْ بنــــــــاهُ المهتــــــــدي الهــــــــادي المُجــــــــابْ

مَسْـــــــــــــجِدٌ أُسِّـــــــــــــسَ بــــــــــــالتَّقوىَ ومِــــــــــــنْ نـــــــــورهِ النُّـــــــــورُ غشـــــــــاَ الكــــــــونَ وطــــــــابْ

يارَســـــــــــــــولَ اللــــــــــــــهِ عُــــــــــــــذراً إنَّنــــــــــــــا فـــــــي زمـــــــانٍ فيـــــــهِ أمـــــــرُ الرُّشْـــــــدِ غـــــــابْ

خطــــــــــــــفَ الإســــــــــــــلامَ منَّــــــــــــــا زُمـــــــــــــرةٌ فتحَــــــــــــــتْ للشَّــــــــــــــرِّ والفتنَــــــــــــــةِ بـــــــــــــابْ

زُمْــــــــــــــــــــرَةٌ مجنونَــــــــــــــــــــةٌ ملعونَــــــــــــــــــــةٌ كُلَّمـــــــــــــــا تأتيــــــــــــــهِ هَــــــــــــــدْمٌ وخَــــــــــــــرابْ

يَقْتُـــــــــــــــلُ الواحــــــــــــــدُ منهــــــــــــــمْ أهلَــــــــــــــهُ لا يُراعــــــــــــــــي أيَّ قُرْبَـــــــــــــــىَ وانتســـــــــــــــابْ

أيُّ شَــــــــــــــرْعٍ كُـــــــــــــلَّ مـــــــــــــا فيـــــــــــــهِ دَمٌ يَتْــــــــــــرُكُ الأرضَ بمــــــــــــا فيهــــــــــــا يَبــــــــــــابْ

وَصَــــــــــلَ الأمْــــــــــرُ بهــــــــــمْ لَــــــــــوْ خَرَّبــــــــــوا حَرَمـــــــــاً عـــــــــنْ لَمْسِــــــــهِ الشــــــــيطانُ خــــــــابْ

مــــــــــــــــــنْ ضلالٍ ضمَّــــــــــــــــــهُ منهجُهــــــــــــــــــمْ أنْ تصـــــــــــــيرَ الأرضَ حَــــــــــــرْبٌ واضــــــــــــطرابْ

ويعــــــــــودَ النَّــــــــــاسُ فوْضـــــــــىَ مـــــــــا لهـــــــــمْ غيـــــــــــــرَ تكفيـــــــــــــرٍ وسَــــــــــــفكٍ واحتــــــــــــرابْ

لَـــــــــــــنْ يتوبـــــــــــــوا عَــــــــــــنْ أذىً يأتونَــــــــــــهُ أبــــــــــــــــــداً إلاَّ إذا الشَّــــــــــــــــــيطانُ تـــــــــــــــــابْ

لــــــــــمْ يُبــــــــــالوا مَهْبــــــــــطَ الــــــــــوَحْيِ ولَــــــــــمْ يَحسِــــــــــــــــبوا للمُصـــــــــــــــطَفى أيَّ حســـــــــــــــابْ

فــــــــــــــي حمــــــــــــــاهُ و مكــــــــــــــانٍ طَيِّـــــــــــــبٍ يرتجــــــــــي النَّـــــــــاسُ بِـــــــــهِ نَيـــــــــلَ الثَّـــــــــوابْ

بَعثوهـــــــــــــــــــــا فِتنَــــــــــــــــــــةً مشــــــــــــــــــــهودَةً تتــــــــــرُكُ الــــــــــدُّنيا تُرابــــــــــاً فــــــــــي تُــــــــــرابْ

يــــــــــابَني الإســــــــــلامِ هَــــــــــلْ مــــــــــنْ وَقفـــــــــةٍ تَحْسِـــــــــــــمُ الشَّــــــــــــرَّ وتَجْتَــــــــــــثُّ الخَــــــــــــرابْ

إنَّ هــــــــــذا الــــــــــدِّينَ فــــــــــي حفـــــــــظٍ وكـــــــــمْ جالـــــــــــــــــــدوهُ بســـــــــــــــــــيوفٍ وحـــــــــــــــــــرابْ

حَفِظَتْــــــــــــــــهُ قُـــــــــــــــدْرَةُ اللـــــــــــــــهِ لنـــــــــــــــا مالنــــــــــا فــــــــــي قُــــــــــدْرةِ اللــــــــــهِ إرتيــــــــــابْ

وبنَصــــــــــــــرٍ مــــــــــــــنْ رجــــــــــــــالٍ نـــــــــــــذروا أنْفُســــــــــــاً تكتَســــــــــــبُ المجــــــــــــدَ اكتســــــــــــابْ

فـــــــــــــــي ربــــــــــــــاطٍ وبعَــــــــــــــزمٍ راســــــــــــــخٍ قَــــــــــدْ أعَــــــــــدُّوا عُـــــــــدَّةَ الخيـــــــــلِ العِـــــــــرابْ

إنَّ فـــــــــــــــــــي القُـــــــــــــــــــوَّةِ حلاًّ كُلَّمـــــــــــــــــــا جـــــــــاءَ أهـــــــــلُ البَغْـــــــــيِ يبغــــــــونَ الجــــــــوابْ

فأعِــــــــــــدُّوا مــــــــــــا اســــــــــــتطَعتُمْ واصـــــــــــبروا ذاكَ وَعْــــــــــــدُ اللــــــــــــهِ فــــــــــــي أمِّ الكتـــــــــــابْ