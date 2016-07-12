المظفر: "قلب للبيع" مع طارق العلي وأنتظر "مسا فات"

يواصل الفنان الشاب خالد المظفر تقديم عروض مسرحية "قلب للبيع" أمام النجم الكوميدي طارق العلي، والتي انطلقت مع أول أيام #عيد_الفطر المبارك ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

وأضاف "عقب النجاح الجماهيري الكبير الذي حصدته #مسرحية "قلب للبيع" سيطير فريق المسرحية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبداية جولة فنية تشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما ستتواصل العروض لاحقا في الكويت حتى ما بعد #عيد_الأضحي".

وقال المظفر: ترصد مسرحية "قلب للبيع" حكاية رجل فقير يعرض قلبه للبيع. كل ذلك من أجل سبب محوري هو تحسين وضع عائلته المالي، ويجسد الدور النجم الكوميدي طارق العلي الذي يوافق على بيع قلبه لرجل غني يسعى للحصول على قلب صحي لعلاج قلبه #المريض، ولكن ترى ماذا سيحدث عندما يقرران السفر لإجراء العملية وتتعطل الطائرة لتصبح معرضة للسقوط في أي لحظة.

وتجري الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي مشوق مع مسحة كبيرة من النقد الاجتماعي للتصدي لجملة من القضايا.

المسرحية من تأليف أيمن الحبيل، وإخراج عبدالعزيز الصايغ، ويشارك في #البطولة عدد من نجوم الكوميديا، ومنهم منى شداد، وخالد العجيري ونورة العميري ومي عبدالله وعدد آخر من #النجوم الشباب.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية قال المظفر"أنتظر بفارغ الصبر عرض #المسلسل_الخليجي الجديد "مسا فات" الذي يمثل تجربة درامية جديدة . من تأليف دخيل النبهان وإخراج محمد القفاص وبطولة إلهام الفضالة وحسين المنصور ومحمود بوشهري وعبدالله السيف ومحمد العجيمي وعدد آخر من النجوم. والمسلسل من إنتاج صباح بكتشرز. ومن المتوقع عرض المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال قناة "إم بي سي".