تامر حسني يحتفل بألبومه ويؤكد: لم أكن راضياً عن نفسي

رغم التسريبات التي طالت ألبوم تامر حسني الجديد "عمري ابتدا"، والذي طرحه بعيد الفطر بعد غياب عن الساحة الغنائية امتد لعامين كاملين، إلا أن تامر احتفل مساء الاثنين مع جمهوره في مقابلة أجراها معهم عبر هاشتاغ تم تدشينه على موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر".

#تامر_حسني استقبل أسئلة جمهوره حول الألبوم وغيره من الأمور وأجاب عنها، إلا أن اللافت كان إجابته عن سؤال واحد من #الجمهور، قال فيه إنه كان مهتما به في بداياته ولكنه لم يعد مهتما به في الفترة الماضية حتى طرح الألبوم الجديد، وهو ما علق عليه تامر بكونه استمع إلى هذا الأمر كثيرا خلال الفترة الماضية.

واعترف بكونه لم يكن راضيا عن مستواه خلال تلك الفترة، لذلك ظل عامين كاملين يعمل على الألبوم حتى استمع إلى جملة جمهوره في الوقت الحالي "هو ده تامر اللي نعرفه"، ووجه تامر شكره إلى صاحب التعليق، مؤكدا أنه لم يغضب منه، بل على العكس من ذلك فهو يزيد من تحفيزه ويجعله يجتهد ليقدم الأفضل.

وفيما يخص تقليد بعض المنافسين له في الفترة الأخيرة، أكد تامر أنه بعيد عن المنافسة #الفنان يترك بصمة في حياته حينما يقدم نفسه فقط، وفي حال قرر أن يقلد شخصاً آخر فإنه لن يترك أي بصمة.

وتحدث تامر عن تفاصيل ألبومه الجديد، مشيرا إلى أن أغنية "كان في واحدة" هي الأولى التي قام باختيارها، أما أغنيتي "يا عيون" و "يا مالي عيني" كانتا آخر اختياراته، كما تطرق إلى برنامج "The Voice Kids" الذي شارك في لجنة تحكيمه وعرض عبر شاشة "MBC مصر" مؤكدا أنه مازال على اتصال بفريقه، وكانوا إلى جواره في حفلته الأخيرة، كما أن هناك أغنية سيطلقها قريبا تحمل اسم "لسه عند وعدي" خاصة بفريقه في البرنامج.

أما ما يتعلق بأعماله في الفترة المقبلة، فقد أكد أن هناك جولة غنائية سيقوم بها من أجل الألبوم المطروح حديثا، إضافة إلى تحضيره لفيلمين جديدين سيقوم بتصوير أحدهما خلال هذه الفترة، وكذلك سيطرح #كليب "عمري ابتدا" ومن بعده كليب "يا مالي عيني"، وطلب من جمهوره أن يقترح عليه أغنيات أخرى من #الألبوم ليقوم بتصويرها.