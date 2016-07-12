صراع رجل على حب امرأتين في "بين قلبين" على MBC1

تتحول رواية "بين قلبين" للكاتبة الكويتية، علياء الكاظمي، في دراما اجتماعية رومانسية مليئة بالتشويق، إلى مسلسل تلفزيوني بالعنوان نفسه تعرضه MBC1.

ووضع سيناريو وحوار العمل عادل الجابري، وحمل توقيع المخرج سائد بشير الهواري، وجمع نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، منهم عبدالله بوشهري، صمود، نور الغندور، انتصار الشرّاح، روان الصايغ، فوز الشطي، منصور الفيلي، أحمد السلمان، عبدالله الطليحي، غرور، محمد رمضان، شفيقة يوسف، إسماعيل الراشد، عبدالله الباروني وشهد الكندري.

ويتنازع قلب الرجل بين حب امرأتين، ويرصد قصة حب بين "أريام" (صمود) التي تدافع عن حبها ضد الظروف السيئة التي تعيش فيها وتعاندها، في الوقت الذي وقعت فيه في حب "بشار" (عبدالله بوشهري)، وتعلقت به رغم زواجه من امرأة أخرى هي "دانة" (نور الغندور). في المقابل، يطرح المسلسل قضايا اجتماعية متعددة فيها الكثير من الأحداث والتطورات التراجيدية.

يشار إلى أن المسلسل الخليجي "بين قلبين" يُعرض على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساء بتوقيت السعودية.