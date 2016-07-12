صمود الكندري: أجد نفسي في عروض المسرح الاستعراضي

شددت الفنانة الكويتية، #صمود_الكندري ، على أهمية تجربتها مع عروض المسرح الاستعراضي.

وقالت الكندري في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إنها تجد نفسها في هكذا نوعية من العروض التي تعمل على تقديمها بصورة متجددة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن وصف سعادتي بالحصاد الجماهيري الذي حققته عروض مسرحية مصنع الكاكاو 2 والتي اضطررنا أمام الإقبال الجماهيري المتزايد لأن نمدد لأكثر من يوم ونقدم عددا من العروض الإضافية. كما سيتم تكملة عروضنا وصولاً إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل".

وتابعت قائلة: "شخصياً أجد نفسي في هكذا نوعية من العروض المسرحية الغنائية الاستعراضية، والتي تعيد تقديمي بشكل متجدد. فبعد أن عرفني جمهور الدراما التلفزيونية بالأدوار الرومانسية، تم منحي عروض مسرح الطفل لتقديم شخصيات متنوعة ومتعددة تكشف جوانب متعددة من تجربتي الفنية. ومسرحية مصنع الكاكاو 2 من إخراج الفنان علي العلي ومن بطولة عدد مرموق من النجوم، يتقدمهم الفنان يعقوب علي الذي تعاونت معه في جملة الأعمال المسرحية السابقة. كذلك هناك الفنانة إلهام الفضالة وحسين المهدي".

وحول ردود الأفعال التي حققها عملها الدرامي الأخير "بين قلبين"، لفتت الكندري إلى أنه "نتيجة للنجاح الذي حصده بين قلبين عند عرضه خلال الدورة الرمضانية، ستبدأ قناة أم بي سي بإعادة عرض المسلسل في الأيام القليلة المقبلة. المسلسل من تأليف علياء الكاظمي وإخراج سائد الهواري وإنتاج صباح بكتشرز. إضافة إلى مشاركة عدد مهم من النجوم، منهم عبدالله بوشهري ونور الغندور. وقد تصديت لتقديم شخصية "اريام" التي تمتاز بالثقة والجرأة وتقرر أن تعبر عن اختياراتها بشكل صريح وواضح .وهنا تبدو وجهات النظر حول تلك الشخصية ومساحة الجرأة التي تتحرك بها".