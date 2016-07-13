ممثلة سورية عن مسلسلها: عمل بلا هدف

قالت الممثلة السورية نورا العايق إن مسلسل #الطواريد التي أدت فيه دوراً كان عملاً بلا هدف.

وتدور قصة المسلسل البدوي حول أن كل نساء القبيلة أرضعن اثنين من الأطفال وبهذا يصبح الزواج مستحيلاً مع وجود الإخوة بالرضاعة.

وكشفت الفنانة السورية الشابة خلال مقابلة في برنامج #صباح_العربية أن أكثر كلام الممثلين خلال المسلسل كان ارتجالاً وليس مكتوباً لدرجة أنها عندما شاهدته رأته مختلفاً كلياً عن النص المكتوب.

وأوضحت خلال المقابلة التي أضحكت فيها مقدمي البرنامج أن المسلسل الكوميدي لاقى متابعة جيدة في السعودية وفي سوريا بالطبع حيث إن فيه مجموعة متميزة من محترفي أدوار الكوميديا السوريين.

في العمل كانت الممثلة #نسرين_طافش تؤدي دور بنت شيخ القبيلة إلا أن #نورا_العايق رفضت اعتبار طافش بطلة المسلسل قائلة إن "الممثلين الرئيسيين أحمد الأحمد ومحمد حداقي"، مضيفةً أنه "خيروني بين دور آخر فاخترت هذا الدور".

كما كشفت الممثلة السورية التي بدأت مشوارها الفني عندما كانت طالبة سنة أولى في الجامعة بمسلسل القعقاع بن عمرو التميمي أنها رفضت عرضاً بالتمثيل في مسلسل #باب_الحارة إلا إذا "مقابل مليون دولار" وفق ما قالت.