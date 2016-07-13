هنادي الكندري تنتظر "درب العرايس"

حققت مسرحية الأطفال الاستعراضية #بيت_الحلاو إقبالاً جماهيرياً كبيراً منذ انطلاق عروضها مع بداية عيد الفطر المبارك حتى الآن.

كما صرحت هنادي الكندري عن سعادتها بردود الأفعال التي حصدتها، قائلة "سعيدة بالحصاد الذي حققته بتجربتي مع #مسرحية الأطفال الاستعراضية "بيت الحلاو" التي استغرق التحضير لها 6 أشهر، ولا يمكن وصف حالة الإقبال المتزايد، التي جعلتنا نمدد العروض للفترة المقبلة، وهو أمر يؤكد جدية العمل وتميزة.

وعن شخصيتها بالعمل تقول هنادي الكندري: "رغم أنني أقدم في العمل الشخصية السلبية التي تريد الحصول على كل شيء، وتحاول تعطيل نجاحات الشباب وطموحاتهم، فإن الجمهور يعي جيداً أنني ممثلة، وأجسد هذه الشخصية، وهذا ما سمعته من النسبة الأكبر من الجمهور الذي التقيته بعد العرض".

كما قالت "بودي أن أشير إلى الفريق الرائع للمسرحية التي كتبها جاسم الجلاهمة وأخرجها وأنتجها وشارك في بطولتها عبدالمحسن العمر، إضافة للفنانين شجون وريم ارحمه ومحمد الحداد وعدد آخر متميز من النجوم، إضافة إلى الإعلامية إيمان نجم.

وقالت عن جديدها "منذ أيام قليلة أنجزت تصوير مسلسل #درب_العرايس وهو من تأليف الكاتبة الكبيرة عواطف البدر، وإخراج مناف عبدال، وبطولة عدد من الفنانين ومنهم عبدالرحمن العقل ومحمد جابر ومحمد العجيمي وطيف وغدير السبتي.