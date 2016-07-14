صفاء سلطان: أحلم بدور "عاشقة".. ولن أتزوج قريباً

تستكمل الممثلة صفاء سلطان تصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي "السلطان والشاه"، إضافة إلى مشاركتها في فيلم سينمائي مصري قريباً.

وأطلت صفاء سلطان في شهر رمضان في عدة أعمال ومسلسلات، من بينها "بقعة ضوء" و"أحمر" و"دومينو"، وهذا الأخير احتل المراتب الأولى في رمضان من حيث نسبة المشاهدة، حسب قولها.

وقالت إن مسلسل "السلطان والشاه" الذي تواصل تصوير بقية مشاهده، وهو من إنتاج محسن علي، ويتم تصويره في مصر، تتحدث فيه بالفصحى،وتجسد فيه دور الأميرة ياقوتة شقيقة السلطان سليمان، وهو أب السلطان سليم.

ويلقي المسلسل الضوء على النزاع الذي نشأ بين السلطة العثمانية والصفويين (في عهد الشاه إسماعيل الصفوي، ويجسد دوره الممثل المصري محمد رياض، والسلطان سليمان يجسد دوره السوري سامر المصري).

الدور الحلم بالنسبة لها هو تجسيد شخصية امرأة "عاشقة" تعيش قصة حب برومانسية طاغية، إضافة إلى تجسيد أدوار "الأكشن"، كأن تلعب دور البنت المحتالة، لأنها تملك قدرات عالية في هذا المجال، حسب ما قالت.

وقد تدخل مجال الغناء قريبا، لكنها تدرس الموضوع جيداً، لأن هذه الخطوة ليست سهلة وإن كانت الفكرة واردة، ولا مانع من دخولها مجال الإعلام أيضاً وتقديم برنامج تلفزيوني.

وأكدت أن والدها هو القدوة في حياتها وقد تأثرت به كثيراً، ولا نية لديها للزواج ثانية في القريب العاجل، لأنه لم تمضِ على طلاقها فترة طويلة.