مصريون يرقصون الدبكة مع فارس كرم

أحيى الفنان فارس كرم حفلات الصيف في كل من العقبة في الأردن وشرم الشيخ في مصر، حيث التقى جمهوره وغنّى باقة من أفضل أغنياته من أرشيفه الغنائي القديم والجديد، كان أبرزها أغنيته الجديدة "بلا حب بلا بطيخ"، أما أغنياته القديمة فقد حفظها عن ظهر قلب ورددها في الحفلين، وأبرزها "ختيار عالعكازة"، "متر وسبعين" و"شارع الحمرا"، "التنورة"، "دادي" و"الطيب"، تفاعل الجمهور مع الأغنيات بشكل لافت، وقد استمر الحفلان حتى ساعات الفجر الأولى.

مفاجأة الحفل كانت أن الجمهور المصري الحاضر رقص الدبكة على إيقاع أغنيات فارس كرم، وتفاعل الجمهور الأردني أيضاً مع الأغنيات، كما جرت العادة في حفلات فارس الكثيرة في الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن صيف فارس كرم حافل بالمهرجانات والحفلات اللبنانية والعربية في كل من الأردن، تونس، المغرب، مصر، لبنان وعدد من دول الخليج العربي، من بينها الإمارات، إضافة إلى تحضيراته لإطلاق أغنيات جديدة.