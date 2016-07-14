"تسعة أرواح".. تصالح مع أسرتك أو كن قطا

رجل أعمال مشغول بأعماله ومشاريعه عن حياته الأسرية، زوجته وابنته لا يراهما إلا في المناسبات. وفي يوم عيد ميلاد ابنته يذهب متأخرا لشراء قط كهدية لابنته من أحد المتاجر المتخصصة، وهناك يلتقي بصاحب متجر بيع القطط غريب الأطوار يبع له قطا، وفي الطريق إلى المنزل يتعرض لحادث يجعل روحه تنحشر في جسد ذلك القط، وعليه خلال أسبوع أن يتصالح مع أسرته أو يبقى قطا طيلة حياته المتبقية.

هذا هو المحور القصصي لأحداث فيلم "#تسعة_أرواح" أو "تسعة حيوات"، وعبر تلك الحادث الغريبة تمضي أحداث الفيلم الذي يجسد خلاله النجم الأميركي الفائز بالأوسكار كيفين سبيسي دور التاجر "توم"، بينما تقوم جينيفر غارنر بدور الزوجة "لارا"، ومالينا وايزمان بدور الابنة "ريبيكا"، أما دور تاجر القطط غريب الاطوار فيقدمه النجم #كريستوفر_والكن.

#الفيلم من إخراج #باري_ليفينسون الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ومنها "رجال بالأسود" و"الغرب المتوحش" وغيرها، كما تعاون باري في كتابة السيناريو مع مات الان ودان انتونزي.

والآن يريد القارئ الكريم معرفة نتيجة تلك المغامرة، وهل سيعود رجل الأعمال إلى أسرته أم سيبقى قطا طيلة حياته. النهاية تبقي مفتوحة بل تؤسس لأجزاء جديدة، ومن هنا تأتي أهمية مشاهدة هذا الفيلم والاستفادة من طروحاته الانسانية والاجتماعية العميقة.