"الماء والخضرة والوجه الحسن" يمثل مصر في "لوكارنو"

قبل أن يصبح العمل متاحا للجمهور، يشارك فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله بالمسابقة الرسمية لمهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد منتج الفيلم أحمد السبكي تلقيه عرضا من أجل مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان ليمثل مصر بها، وهو ما وافق عليه، على أن يصبح الفيلم الذي يشارك في بطولته ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة متاحا للجمهور بعد انتهاء مشاركته في المهرجان السينمائي.

المنتج أحمد السبكي ليس من عادته المشاركة بأعماله في المهرجانات السينمائية، وذلك بعد أن كانت له تجربة غير موفقة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حينما شارك بفيلمي "الليلة الكبيرة" و"من ضهر راجل" وأعلن عن غضبه عقب نهاية المهرجان، إلا أنه أكد أن الأمر يختلف هذه المرة، خاصة أن هناك فارقا بين مهرجان القاهرة ومهرجان لوكارنو، معلقا على المشاركة غير الموفقة بمهرجان القاهرة السينمائي قائلا "النفوس مش صافية في مهرجان القاهرة".

وتمنى أحمد السبكي لفيلمه الذي يشهد السابع من أغسطس المقبل العرض العالمي الأول له في رابع أيام المهرجان، أن يشرف مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي، مؤكدا أنه لم يتردد في الموافقة على مشاركة الفيلم بالمهرجان.

الفيلم الذي تم تصويره بمنطقة ريفية بمصر، يتناول في أحداثه حياة الطباخين وكواليسها بشكل عام من خلال شخصيات الأبطال، وتعود قصته لباسم سمرة، بينما تولى أحمد عبدالله كتابة السيناريو والحوار.

ويعود المخرج يسري نصر الله للمشاركة في المهرجانات السينمائية بأعماله، بعدما شارك فيلمه الأخير "بعد الموقعة" في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي.