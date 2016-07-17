مي عبدالله: أعيش قصة حب مع طارق العلي

اعترفت الفنانة مي عبدالله أنها تعيش قصة #حب مع النجم الكوميدي طارق العلي.

وقالت في تصريح خاص لـ"العربية.نت" إن هذه العلاقات تمثل إحدى المحاور الرئيسية للمسرحية الكوميدية الجديدة #قلب_للبيع التي انطلقت عروضها اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابعت الفنانة مي عبدالله: أعتبر مسرحية (قلب للبيع) أمام النجم الكوميدي طارق العلي واحدة من أهم التجارب والفرص الحقيقية للتواصل مع قاعدة جماهيرية عريضة كتلك التي يمتلكها الفنان طارق العلي. والمسرحية من تأليف عبدالله عيسى وإخراج عبدالعزيز الصايغ ويشارك في البطولة بالإضافة للنجم طارق العلي كل من أحمد فرج وميس كمر وخالد العجيرب وشهاب حاجية ونورا العميري وخالد المظفر وفرحان العلي وسلطان العلي وعدد آخر من الأسماء.

وأضافت مي: بعد فترة انقطاع لأكثر من عامين نتيجة انشغالي بابنتي بيري بدأت العودة للعمل الفني، وكانت البداية عبر شخصية الدكتورة الشابة التي ترتبط بعلاقة مع أبوسرور التي يقدمها الفنان طارق العلي. وتقوم الفنانة ميس كمر بدور والدي في #المسرحية بينما يقوم الفنان شهاب حاجية بدور والدي.

وعن جديدها على صعيد الدراما التلفزيونية قالت مي عبدالله: أنجزت في دبي خلال الفترة القصيرة الماضية مسلسل #أحلام_على_ورق من تأليف حازم سليمان وإخراج عامر فهد وفي العمل عدد بارز من النجوم منهم زهرة عرفات وإبراهيم الزدجالي وأحمد إيراج وشيماء سبت. وتجري الأحداث في عالم السلطة الرابعة (الصحافة) في أجواء من التحليل الاجتماعي العميق.