وفاة مؤسس فرقة "سويسايد" آلان فيغا

توفي المغني والموسيقي الأميركي آلان فيغا 78 عاماً، أحد رواد موسيقى #البانك الأميركية والموسيقى الإلكترونية مع فرقته "سويسايد"، بحسب ما أعلنت عائلته في بيان الأحد.

كما تولى مغني البانك هنري رولينز، نشر خبر وفاة زميله ناشراً بيان عائلة آلان فيغا على موقعه الإلكتروني، وقالت العائلة بحزن عميق "نعلن أن الفنان الكبير وصاحب القوة الإبداعية #آلان_فيغا توفي".

كما أوضحت أنه توفي "بسلام حين كان نائما" السبت ليلة الأحد. وولد آلان فيغا في #نيويورك عام 1938.

وفي عام 1970 أسس فرفة #سويسايد وكان يغني فيها برفقة عازف البيانو مارتن ريف.

ووصف الألبوم الأول للفرقة الذي حمل اسمها "سويسايد"، بأنه علامة فارقة في تاريخ موسيقى الروك.