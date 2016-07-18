أنوشكا: الغناء مسؤوليته أكبر من التمثيل

سيدة أرستقراطية، هكذا ظهرت، تسعى طوال الأحداث جاهدة للحفاظ على مصلحتها الشخصية، وكل الطرق مشروعه نحو أهدافها من أجل الحفاظ على #جراند_أوتيل .. هكذا كان ظهور الفنانة #أنوشكا في شهر #رمضان الماضي، حينما شاركت في بطولة #مسلسل "جراند أوتيل"، الذي حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور، واستطاعت شخصية #قسمت_هانم التي جسدتها أنوشكا أن تحقق نجاحا ملفتا، على الرغم من ظهور صاحبتها في مسلسل #سقوط_حر في نفس العام إلا أنه لم يكن لديه نفس ردة الفعل.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" أكدت أنوشكا أنها لا تستطيع أن تفسّر سبب انجذاب الجمهور للشخصية والمسلسل، مشيرة إلى أنها تعتبر المسلسل نطقة تحول جميلة في مسيرتها، كما أكدت أن مخرج العمل #محمد_شاكر له بصمة في خطواتها الفنية بعدما أسند إليها دور "قسمت".

وعلى الرغم من الشر الذي غلّف الشخصية، إلا أن أنوشكا أكدت أنها أحبت الدور والشخصية، وترى أن الشر كان مبررا لديها، بعدما ظُلمت من زوجها الذي ساندته، وكذلك ظُلمت من ابنتها فما كان منها إلا أن تبحث عن حقها في الفندق، وتدافع عنه طوال الأحداث، حتى وإن كانت خطواتها في الدفاع عن حقها تتسبب في وقوعها بمشاكل أكبر.

السر في العمل يعود إلى التوافق الروحي الذي تواجد بين الجميع، هذا ما أكدته أنوشكا، معتبرة أن جميع عناصر النجاح أتيحت للمسلسل من كاتب بمستوى #تامر_حبيب ومخرج وكذلك المنتج محمد مشيش.

وأشادت أنوشكا بالممثلين الذين شاركوها بطولة العمل، وخاصة #سوسن_بدر حيث أكدت أنها عنصر أساسي في إظهار قوة الحوار خلال المشاهد التي جمعتهما، وكذلك #أحمد_داوود و #عمرو_يوسف و #محمد_ممدوح ، مشيرة إلى أن الكواليس الخاصة بالعمل كانت جيدة للغاية، واعتبرت أنها لا تبالغ حينما تقول إن الجميع شعر بحزن كبير بعد انتهاء تصوير المسلسل.

وفي ما يخص الشخصية التي قدمتها، اعتبرت أنوشكا أنها بعيدة عنها تماما فيما يتعلق بالشر، خاصة وأنها صريحة للغاية وطيبة.

كما أشارت إلى أن رقي فترة الخمسينيات وهي الفترة التي دارت فيها أحداث العمل ساعدت على نجاحه. ولأن العمل يتطلب ظهورا خاصا، فقد أشادت أنوشكا بمصممة الأزياء ياسمين القاضي، التي نجحت في عملها الأول أن تظهر كافة التفاصيل بنجاح، مشيرة إلى كونها كانت دائما تشارك في اختيار أزيائها.

وأشارت أنوشكا إلى أن الفساتين التي ظهرت بها في المسلسل، ارتبط بها الجمهور والبعض قام بعرضها تحت مسمى "طلة قسمت هانم".

وعما إذا كانت نقطة التحول هذه ستكون سببا في اشتراطات خاصة لأنوشكا في أعمالها المقبلة، فقد أكدت أنها ليست من نوعية الممثلين الذين يملون شروطا في أعمالهم، ولكنها تفضل دائما أن تشعر بالعمل الذي تقدمه، وأن يكون العمل له مغزى ورسالة.

وعن ما قيل عن أثر المسلسل على السياحة، وزيادة نسبة الإشغال في الفندق الذي تم التصوير به، علّقت قائلة إنه رغم حرارة الجو المرتفعة في #أسوان إلا أن نسبة الإشغال زادت، وأن الزيادة ستكون أكبر وقت العرض الثاني للمسلسل وسيكون هناك إقبال كبير في شهر ديسمبر المقبل، "خاصة وأن أسوان تستحق منا أن نظهر جمالها".

الغناء مسؤولية أكبر

يذكر أن أنوشكا عرفها الجمهور كمطربة، ولكنها بعيدة عن الغناء، فمتى تعود إليه.. هذا الأمر علّقت عليه قائلة "أنا مروحتش في حته عشان أعود"، ولكنها فسرت الأمر بكون السنوات الخمس الماضية كانت #مصر تمر فيها بظروف لا تسمح بإقامة حفلات أو تجمعات، كما أن اهتمامها في تلك الفترة كان متابعة الحالة السياسية لمصر.

وأشارت أنوشكا إلى أن الصعود على المسرح للغناء يتطلب مزاجا خاصا، خاصة وأن الغناء يقع على عاتقها من الألف إلى الياء، فيما أنها حينما تشارك في عمل درامي لا تحمل سوى مسؤولية الجزء الخاص بها.

وأوضحت أن البعض بدأ يأخذ فكرة خلال الفترة الماضية بأن أنوشكا الممثلة متواجدة بينما أنوشكا المطربة في جانب آخر، ولكنها في الوقت الحالي تجهز لحفل غنائي يقام في شهر أكتوبر المقبل.