أحمد إيراج: تكريم فريق "خيانة وطن" احتفاء بالإبداع

أشاد الفنان الكويتي #أحمد_إيراج بالتكريم الذي يحصده هذه الأيام فريق مسلسل " #خيانة_وطن " في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إيراج في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "إن هذا التكريم هو بمثابة الاحتفاء الحقيقي بالإبداع الفني والمواقف الكبرى التي انطلق من خلالها هذا العمل الدرامي الكبير".

وتابع إيراج: "على مدى الأيام القليلة الماضية حظي فريق المسلسل الإماراتي "خيانة وطن" بعدد من التكريمات من قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بينها تكريم معالي الشيخ #نهيان_بن _بارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وأيضا وزارة الداخلية بدولة الإمارات.

وأضاف النجم الكويتي: "بودي هنا أن اقتطف جوانب من كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي أشاد بدور الفنون المحوري في تشكيل الثقافة المجتمعية وإثراء التفاعل المجتمعي، والذي يعزز قيم الحق والجمال والانتماء ورفع درجات الوعي الثقافي والمعرفي والوطني لدى كافة فئات المجتمع".

وقال معاليه إن الفنون بكامل طيفها هي وسيلة راقية تنقل الرؤية الإبداعية بصورة جذابة تستطيع الوصول بشكل مباشر إلى عقل ووجدان المشاهد، كما تعلب دورا بالغ الأهمية في توعية المجتمع وتعريفه بقيمه وتراثه وحضارته وثقافته وإعلاء القيمة الحضارية والتقاليد الأصيلة لوطنه، وهذا هو الفن الهادف الذي يقدره الجميع، مهنئا فريق عمل مسلسل "خيانة وطن" على النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه في شهر رمضان المبارك، والذي جاء واضحا من خلال تفاعل الجمهور مع حلقاته على مدى الشهر الكريم.

وتابع: "كما أنوه بجملة التكريمات وأيضا الاستبيانات التي أجريت بدولة الإمارات والعديد من دول المنطقة، والتي رسخت مسلسل "خيانة وطن" كأفضل عمل إماراتي وخليجي.