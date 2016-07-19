سماحة والزغبي تتألقان في مهرجان بيبلوس بلبنان

تتنقل المهرجانات في لبنان من منطقة لأخرى بمشاركة عدد من الفنانات النجمات بشكل أسبوعي.

وأحيت الفنانة كارول سماحة مهرجان بيبلوس الدولي، وكانت الحفلة استعراضية بامتياز حيث شاركها أربعون موسيقياً وراقصاً فقدمت أجمل أغنياتها ضمن لوحات استعراضية شاركت فيها كارول بالرقص أيضاً وعلى مدى ساعتين بحضور جمهور قُدِّر بالآلاف ممن جاؤوا من مختلف المناطق في لبنان ومن عدد من الدول العربية.. ووسط تصفيق وتفاعل كبيرين.

قدمت كارول من خلال هذا المهرجان تحية لروح "الصبوحة" بأدائها أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" بالإضافة إلى تقديم أغنية "روك" باللغة الإنكليزية.

هذه المشاركة هي الثانية لكارول في مهرجان بيبلوس بعد مشاركتها في العام 2007.

أما الفنانة نوال الزغبي فقد تألقت هي الأخرى على مسرح مهرجان أعياد بيروت وقدمت باقة من أغنياتها نذكر منها "بندم عليك"،"ناسيني ليه"، "بيلبقلك"، "اغلى الحبايب" ،"ألف ومية"، و"شو اخبارك"، وسط تفاعل لافت للحضور.

حضرت السيدة فيروز في حفل الزغبي من خلال أغنية "وطني" التي أدتها الزغبي كتحية منها للبنان مشيرة إلى حب الشعب اللبناني للحياة رغم الظروف الصعبة والسيئة التي تحيط بلبنان والمنطقة.

عبرت نوال عن تقديرها للسيدة فيروز فاعتبرتها "شمس لبنان" و"كلما أشرقت الشمس نرى عيونها" متمنية أن تلتقي بها يوما ما رغم أنها تعيش في قلبها، كما قالت.

أكدت أن كل فنان يحاول تأدية أغنيات السيدة فيروز تشعر وكأنه يدخل منطقة الخطر، لذلك هي نادراً ما تؤدي أغنيات فيروز في حفلاتها.

من جهة ثانية دعت نوال الممثل طوني عيسى للغناء معها على المسرح، فقدما معا ديو"مين حبيبي أنا".