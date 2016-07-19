مسلسل "بعد النهاية".. الشباب يواجه ظاهرة الموت المفاجئ

انتهى منذ أيام فريق المسلسل التلفزيوني الجديد "بعد النهاية" من تصوير المشاهد الأخيرة الخاصة بالموسم الأول لهذه السلسلة الرائدة من نوعها على صعيد الدراما الكويتية، والتي انطلق بثها عالميا منذ مطلع شهر رمضان الماضي من خلال تطبيق "تيلي" الذي يعتبر من أهم التطبيقات الدولية التي تؤمن للمشاهد في أنحاء العالم أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية الحديثة والحصرية.

ويعتبر مسلسل "بعد النهاية" أول مسلسل تلفزيوني كويتي يتم بثه من خلال هذا التطبيق على مستوى العالم. والمسلسل يتكون من ثلاثة مواسم، كل موسم تلفزيوني يتكون من 12 حلقة.

يذكر أن مسلسل "بعد النهاية" من إنتاج سينيماجك خصيصا للتطبيق العالمي "تيلي"، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم جاسم النبهان وزهرة الخرجي وحسين المنصور وليلى عبدالله وعبدالإمام عبدالله وفيصل العميري وغدير السبتي ولطيفة المجرن وغرور وأحمد السداني ودانة المساعيد وعدد آخر من النجوم الشباب.

دانة المساعيد: "بعد النهاية" نقلة في تجربتي

وعن تجربتها في المسلسل تقول الفنانة الشابة دانة المساعيد في تصريح خاص بـ"العربية.نت": إن مسلسل "بعد النهاية" يمثل نقلة في تجربتي الفنية على صعيد المضامين والقيم التي يؤكد عليها. وأيضا الفرصة الحقيقية التي يمنحها لجيل الشباب، والذي يشكل حضورا منفردا، إضافة طبعا إلى جيل الكبار من النجوم والفنانين.

وتابعت دانة المساعيد قائلة: "بعد النهاية" يراهن على جيل الشباب ضمن جملة من الأطر الفنية على صعيد الكتابة والإخراج والتمثيل وأيضا المضامين التي يشدد عليها في ترسيخ حضور الشباب وقضاياهم في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضهم.

أحمد السداني: العمل إضافة لرصيد الدراما الكويتية

من جانبه، أعرب الفنان الشاب أحمد السداني عن سعادته بالتجربة، لأنها تعيد تقديمه للجمهور بصيغ متجددة كما قال.

واعتبر العمل الجديد إضافة لرصيد الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام، وذلك لريادته في العرض عالميا، وهو أمر سيحدث نقلة على صعيد أساليب الإنتاج ومن قبلها الكتابة الدرامية –وفقه-.

وأشار السداني إلى أن أحداث العمل تدور حول ظاهرة موت مفاجئ تصيب الشباب دون غيرهم بطريقة غريبة ولأسباب مجهولة، ما يجعل المسؤولين يتخذون خطوات جدية للبحث عن مسببات المرض وسُبل إيقافه لتجنب الوقوع في كارثة مدمرة.

ويجسد في العمل مع الفنانة دانة المساعيد الخط العاطفي الذي يظل صامدا في وجه تلك الظاهرة الخفية التي يسقط ضحاياها الكثير من ذوى الطرفين. ولكن الشباب يظل قادرا على مواجهة كافة التحديات من أجل الوطن والمجتمع.

واستطرد السداني قائلا: قصة مسلسل "بعد النهاية" مستوحاة من خيال عدد من المؤلفين الكويتيين الشباب، الذين قاموا بكتابة العمل، وهم بدر الجزاف وفهد الرحماني ودانة السريع ومحمد العنزي، وهم يشكلون فريق عمل متميزا من الكتاب أثرى التجربة بأفكاره، وأيضا المضامين عالية المستوى التي تم التأكيد عليها. والعمل يتكون من 12 حلقة تمثل الموسم الفني الأول الذي سيتواصل على مدى عدة مواسم مشبعة بالإثارة والتشويق والمفاجات.

يذكر أن كافة العمليات الفنية لهذا العمل الجديد اعتمدت على كوادر فنية وطنية وخبرات في كافة التخصصات ضمن التعاون بين تطبيق "تيلي" و"سينماجيك" المنتج المنفذ لهذا العمل الذي يؤسس لفضاءات متجددة من التعاون الفني، خصوصا بعد ردود الأفعال التي حصدها العمل منذ إطلاق حلقاته الأولى التي ستتواصل لجمهور هذا التطبيق وعلى مستوى العالم.