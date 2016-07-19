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وفاة الفنان المصري حمدي السخاوي إثر أزمة قلبية

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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غيب الموت الفنان المصري حمدي السخاوي، مساء الاثنين، عن عمر يناهز 61 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وقال نجل الفنان الراحل، مؤمن السخاوي، في تصريح له، إن والده أدى صلاة العصر ثم جلس في صالون المنزل وتمتم بعض الكلمات ثم ظل صامتاً لفترة، ليكتشفوا أنه فارق الحياة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ألمت به. وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد "الصباح" بالهرم، كما سيتم دفنه بمقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

يذكر أن الفنان حمدي السخاوي من مواليد أول تموز/يوليو من العام 1955. اشتهر بتقديم شخصية الرجل الأجنبي بسبب ملامحه، وأدى دور الرئيس الضيف مع نجم الكوميديا عادل إمام في مسرحية الزعيم، كذلك شارك بأعمال عدة منها مسلسل محمود المصري، للنجم الكبير محمود عبدالعزيز.

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