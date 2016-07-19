5 أعمال تزاحم أفلام العيد على شباك التذاكر

فرسان جدد يستعدون لدخول المنافسة على شباك التذاكر خلال الأيام المقبلة، بعد الأرقام التي سجلتها أفلام العيد خلال الأيام الماضية.

فبعد أن استقبلت دور العرض في مصر 5 أفلام أول أيام عيد الفطر، يستعد صناع 5 أفلام لطرح أعمالهم خلال الأيام المقبلة من أجل المشاركة في المنافسة.

أول الأفلام التي ستطرح هو فيلم "تفاحة حوا" الذي تستقبله دور العرض مساء الأربعاء، ويشارك في بطولته تارا عماد وسهر الصايغ وحسن حرب وهو من إخراج تامر سامي، ويقام العرض الخاص به بحضور مجموعة من النجوم أبرزهم هاني رمزي وطارق لطفي ودوللي شاهين.

أحداث العمل تدور حول فتاة تجد مذكرات صديقتها، وتقرر أن تعيش الحياة الخاصة بها بعدما تقرأها، ومن بين تلك الأحداث قصة الحب الخاصة بالفتاة، إلا أنها خلال هذه التجربة تكتشف العديد من الأمور، وتقع العديد من الصدامات في الأحداث.

المنتج محمد السبكي بدوره قرر طرح فيلم "سطو مثلث" في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته أحمد السعدني ونجم مسرح مصر أوس أوس وذلك إلى جوار بيومي فؤاد، حيث يسعى محمد السبكي إلى تكرار تجربة فيلم "أوشن 14" الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات.

وكان الفيلم قد واجه موجة كبيرة من التأجيلات خلال الشهور الماضية، وتم تغيير الاسم الخاص به أكثر من مرة، حتى تم الاستقرار على طرحه نهاية الشهر الجاري.

وفي نفس التوقيت تستقبل دور العرض فيلم "اشتباك" العائد من المشاركة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بعدما أعلن صناع الفيلم عن عرضه والحصول على كافة التصاريح الخاصة بذلك، ونفوا تماما ما تردد عن عرضه على جهة أمنية للموافقة على طرحه بدور العرض.

ويعد فيلم "اشتباك" الذي تقوم ببطولته نيللي كريم وهاني عادل وأحمد مالك ويدور داخل عربة ترحيلات خلال الفترة الخاصة بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، هو العمل الوحيد بين المتنافسين الذي يدور حول أحداث سياسية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

أما رابع الأعمال التي تشارك في السباق هو فيلم "روج" الذي يتقاسم بطولته أمير صلاح الدين وفاطمة ناصر، واستقرت الشركة المنتجة له على طرحه في الثالث من أغسطس المقبل، حيث تم إعداد 30 نسخة من الفيلم لعرضها، خاصة وأن أحداثه تدور في إطار رومانسي غنائي.

وكان الفيلم يواجه أزمة مع مؤلفيه بعدما قاضوا شركة الإنتاج، إلا أن القضاء رفض الدعوى الخاصة بهما، وأكدت الشركة أن المؤلفين حصلا على كامل مستحقاتهما المالية عن كتابة السيناريو والحوار الخاص بالفيلم الذي يخرجه جون إكرام.

آخر الأعمال التي ستحلق بدور العرض قبل موسم عيد الأضحى السينمائي، سيكون فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" الذي قرر منتجه أحمد السبكي طرحه للجمهور في العاشر من أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تنتهي مشاركته في مهرجان "لوكارنو" السينمائي، حيث يشارك في المسابقة الرسمية له.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم منة شلبي وليلى علوي وباسم سمرة، ويعود به المخرج يسري نصر الله للسينما بعد أن كان فيلم "بعد الموقعة" هو آخر أعماله.