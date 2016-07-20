ناصر الصالح: نصحت أحلام بعدم التغريد على تويتر

كشف الموسيقار والملحن ناصر الصالح عن تحضيره لعمل فني ضخم يجمعه بالشاعر ياسر التويجري من المنتظر أن يناقش قضايا "النازحين في العالم".

وقال لـ"العربية.نت": "هو عمل إنساني يحمل فكرة جديدة تلامس عواطف الناس، أتوقع له نجاحا منقطع النظير". وأضاف: "شهدت الأيام الماضية تحركات على نطاق واسع مع شركة "روتانا"، ممثلة في رئيس قسم الصوتيات سالم الهندي لبحث اختيار الفنان".

إلى ذلك، قال الصالح إنه نصح الفنانة أحلام بتجاهل مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز على حضورها الفني خلال الفترة القادمة، وقال: "أم فاهد فنانة كبيرة، وأسديت لها النصح بالتوقف عن النشر في تويتر، والتركيز على الفن، لأن هذه المواقع جلبت لها المشاكل، ووعدته بذلك".

وعن المقارنة في حضوره بين ألبومي النجمتين نوال الكويتية "نوال 2016"، وأحلام "يلازمني خيالك"، قال الصالح: "ردود أفعال كبيرة وصلتني وأحمد الله على النجاح، ومن وجهة نظري أن أهم اسمين في الوسط الغنائي هما أحلام ونوال".

ووصف الصالح بعض الأشخاص ممن حاولوا التقليل من أغنية "يلازمني خيالك" بـ"المحسوبين على الإعلام". وقال: "للأسف، أمثال هؤلاء تعودت على آرائهم فهم لا يفقهون في الموسيقى، وهم أقل من وصفهم بـ(الجهلة) ".

وواصل الصالح حديثه:" أنا أرحب بالنقد الفني، ولا يوجد عاقل يرفض النقد، ولكن هؤلاء تعودوا الهجوم عليّ شخصياً، لأنهم يبحثون عن المال وتحركهم المادة و(البروبغندا) الفارغة"، مبيناً أن خبرته العريضة في الوسط الفني ومكانته التي وصل إليها لم تكن وليدة يوم وليلة على حد وصفه، حتى يكون ذلك مبرراً لاتهامه بتركيب لحن أغنية "يلازمني خيالك" على لحن أغنية "أنا المسؤول" التي سبق أن لحنها للفنانة نوال الكويتية". وأضاف: "أتحداهم أن يقوموا بتركيب لحن الأغنيتين على بعض".

واحتفظ الصالح برأيه أن الفنانة نوال الكويتية هي فنانة الخليج الأولى ولا تزال، وقال: "نوال هي فنانة العرب والخليج، وهذا رأيي، وأعتقد أنه لا يغضب أحلام كون نوال غنت قبلها بسنوات". وعند سؤاله عن مدى عدالة مقياس "الأقدمية" في منح لقب كبير لنوال دون أحلام، أوضح: "لو لم تكن الأقدمية مقياساً في الفن هل سيقبل الجمهور أخذ لقب (فنان العرب) ومنحه للفنانين عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد؟ أعتقد لا، وهذا رأيي ولا زلت مصراً عليه".

وحول عدم توجيه دعوة له من الفنان راشد الماجد لحضور حفلته الأخيرة في دبي، قال الصالح: "راشد صديق وأخ، ولا أحتاج دعوة لحضور حفلته، ولكني لا أحب الظهور في الحفلات، وتركيزي دائماً على عملي فقط". ووصف الراشد بأحد أذكى الفنانين الذين أنجبتهم الساحة الفنية، مشيراً إلى أنه أحد "ملوك المسرح" في الوطن العربي وصاحب "شعبية جارفة" على حد قوله.

يذكر أن الصالح سيتوجه للقاهرة لحضور حفل تدشين ألبوم الفنانة أحلام المقرر يوم 29 من هذا الشهر في دار الأوبرا المصرية.