هيا الشعيبي: "ظل حيطة" في مهرجان الكوميديا بعسير

تستعد النجمة الكوميدية الكويتية هيا الشعيبي للسفر إلى مدينة عسير بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في المسرحية الاجتماعية "ظل حيطة" والتي ستقدم عروضها ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الكوميديا الدولي في دورته الثانية الذي ينظمه مجلس التنمية السياحي بمنطقة عسير.

وعبرت الفنانة هيا الشعيبي في تصريح خاص بـ"العربية.نت" عن سعادتها بهذه التجربة التي يشاركها في بطولتها عدد مرموق من نجمات الوسط الفني، ومنهن نشوي مصطفى وجنات الرهيبي وشيرين خطاب ومروة سالم وسارة اليوسف. والمسرحية من تأليف سلطان اللهيبي، وإخراج لورين عيسي.

وحول مسرحية "ظل حيطة" تابعت هيا قائلة: أولا ستقدم العروض أيام الاثنين والثلاثاء 25 و26 يوليو الجاري. على مسرح المفتاحة بمدينة أبها ضمن فعاليات مهرجان الكوميديا الذي بات موعدا متجددا لعشاق المسرح في المملكة العربية السعودية والعديد من المواطنين الخليجيين الذين باتوا يحرصون كل الحرص على متابعة هذه الاحتفالية الفنية عالية المستوى.

وكانت الفنانة هيا الشعيبي قد فرغت منذ أيام من تقديم عروض مسرحية الرعب الكوميدية "البيت المسكون 3" بالاشتراك مع الفنان عبدالعزيز المسلم وأحمد السلمان وعدد آخر من النجوم، ومن المتوقع أن يعاد تقديم عروض المسرحية مجددا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.