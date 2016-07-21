تأجيل الحكم في دعوى عز ببطلان نسب توأم زينة له

قررت محكمة الأسرة في #مدينة_نصر في #مصر تأجيل الحكم فى دعوى الفنان #أحمد_عز التي يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بإثبات نسب طفلي الفنانة #زينة له إلى جلسة 22 أيلول/سبتمبر للاستجواب.

وقال الفنان في دعواه إن حكم إثبات نسب التوأم صدر ضده رغم انتداب المستشار رفيق السعدي، رئيس الدائرة للعمل بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتولي المستشار هشام البنا لرئاسة الدائرة دون إعادة فتح باب المرافعة من جديد.

وقدم محامي زينة حافظة مستندات تضم عدة أصول من الأحكام، التي صدرت فى نفس يوم النطق بالحكم فى دعوى إثبات النسب، موقعةً من رئيس الدائرة المنتدب، مؤكداً أن حكم #إثبات_نسب #توأم_زينة لم يكن هو الحكم الوحيد الذي صدر من القاضي في تلك الجلسة، مضيفاً أنه سبق أن تم الدفع بتلك النقطة القانونية من قبل الفنان ودفاعه أمام محكمة استئناف الأسرة ولم يتم الالتفات لها.

وقال معتز الدكر، محامي زينة، إنه قدم حافظة مستندات تضم حيثيات الحكم السابق بإثبات نسب التوأم لعز، مؤكداً لـ"العربية.نت" أن القضية في صالح موكلته، وإنها حصلت على حكم قضائي آخر بحبس عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة، وإنكاره أبوته لطفليها التوأم زين الدين وعز الدين.