ما الذي حدث لراشد الماجد بعد حفلة دبي؟

بعد يوم واحد من نجاح حفلته، التي أقيمت على مسرح المركز التجاري العالمي في #دبي ، تعرض #راشد_الماجد لكسر في القدم اليمنى، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لمدة شهرين بعدها يتم نزع الجبيرة.

وطمأن الفنان جمهوره على حالته الصحية، قبل أن يتداول مقربون من الفنان صورته على كرسي متحرك.

وحضر حفلة الماجد في دبي نحو 5 آلاف شخص.

إلى ذلك، تمنى مغردون الشفاء للماجد، وأكدوا أن الإصابة تزامنت مع سلسلة نجاحات توجها الفنان بحفلة دبي، التي عاد من خلالها للوقوف على المسرح بعد غياب دام 7 أعوام.

يذكر أن راشد الماجد طرح أخيراً أغنية "الليل والناس"، من كلمات الشاعر الراحل فائق عبدالجليل، وألحان طلال، ولقيت حفلته الأخيرة إشادة واسعة واهتمام كبير من نجوم الأغنية في #الخليج .