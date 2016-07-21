هند البلوشي: غيّرت ملامحي فى مسرحية "ساعة موريس"

أكدت النجمة الكويتية #هند_البلوشي أنها اضطُرَّت إلى تغيير ملامحها بالكامل ووضعت مكياجاً مكثفاً، لتجسيد دور الساحرة العرافة في أحدث أعمالها المسرحية #ساعة_موريس والتي تواصلت عروضها منذ أول أيام #عيد_الفطر حتى الآن على صالة مسرح قاعة التزلج بمدينة #الكويت .

وأشارت الفنانة في تصريح خاص بـ"العربية.نت"، إلى أنه جرى التحضير لـ #مسرحية "ساعة موريس" منذ أكثر من ستة أشهر، حيث قامت بكتابة النص الذي يعتمد على مجموعة من الألغاز حول اغتيال إحدى الشخصيات لتتوجه الاتهامات لمجموعة من الناس، وكل منها يمتلك الدوافع الكامنة للاغتيال.

وتجري أحداث العمل في إطار سياسي حيث الخلافات والحروب والصراع الأزلي بين الخير والشر. ويرّكز العمل على الفتاة "موريس" وهي الشخصية التي تجسدها البلوشي والتي "تتعرض للكثير من المتغيرات والأحداث والمواقف بحياتها في سبيل تسيد السلام والخير في مواجهة الأشرار".

وقد أخرج المسرحية الفنان #يوسف_البغلي الذي كانت #البلوشي قد تعاونت معه في مسرحية #نور_الظلام في العام الماضي.

وتابعت الفنانة: "المسرحية الجديدة شارك بها أيضا عدد بارز من النجوم ومنهم شقيقتا الفنانة مرام وأيضا ابنة شقيقة الفنانة المطربة #شيماء بالإضافة إلى الفنانين #عبدالله_بهمن و #فهد_باسم و #أحمد_السعدون وقد صاغ ألحان المسرحية الفنان #مشاري_العوضي ".

وحول ردود الأفعال على العمل، قالت: "استمرارية عروض المسرحية طيلة الفترة الماضية وقيامنا بتقديم عروض إضافية بمعدل ثلاثة عروض يومية شكلت نجاحا جعلنا نحضر حاليا من أجل إعادة تقديم المسرحية في عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة طبعا لعدد من الكتابات النقدية الإيجابية".

وعن جديدها قالت هند البلوشي: "عُرض لي خلال الدورة الرمضانية الماضية عملان هما #بياعة_النخي مع النجمة القديرة #حياة_الفهد وأيضا #مسلسل #جود أمام النجنة #هدى_حسين وللمخرج منير الزعبي. وفي العمل الأخير قدمت شخصية مركبة وقاسية. كما أحضّر حاليا لعملي الروائي الجديد إثر نجاح مجموعتي القصصية #الهروب_من_الظل التي طرحتها العام الماضي وحصدت كثيرا من ردود الأفعال الإيجابية التي حفزتني للمضي في هذا المجال الخصب".