نوال الزغبي "تدعم" مرضى السرطان بحفل خيري

أحيت الفنانة نوال الزغبي الحفل السنوي لجمعية "كيدس فيرست" الخيرية والتي تعنى بشؤون الأطفال المصابين بمرض السرطان، في محاولة لتكريس صورتها كفنانة تهتم بخدمة هذه الجمعية ضمن رسالتها الإنسانية.

وقدمت الزغبي أجمل أغنياتها في حفل حضره حشد من الشخصيات السياسية والإعلانية والثقافية والنقابية والفنية برعاية وحضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح.

كما يعود ريع هذا الحفل لمعالجة الأطفال المرضى بالسرطان.

من جهة ثانية، تصور نوال أغنية من ألبومها الأخير وهي "صوت الهدوء" من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان جان صليبا.

كما أحيت الفنانة تانيا قسيس حفلاً فنياً ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت في واجهة بيروت البحرية بحضور وزير السياحة ميشال فرعون ووزير التربية الياس بو صعب.