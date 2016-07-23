عبدالرحمن العقل: كيمياء فنية تجمعني بهدى حسين

أكد الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل أن هناك كيمياء فنية تجمعه بالنجمة الفنانة #هدى_حسين والتي يعود التعاون بينهما إلى مرحلة متأخرة من سبعينيات القرن الماضي.

وقال الفنان #عبدالرحمن_العقل في حديث لـ"العربية.نت": "نواصل تقديم عروض مسرحية الأطفال (عائلة آدم) التي كانت قد انطلقت عروضها منذ أول أيام #عيد_الفطر المبارك، وحصدت كثيراً من النجاح والإقبال الجماهيري اللافت الذي دعانا إلى تمديد العروض، بل تقديم عروض إضافية خلال فترة العيد، كما نعتزم إعادة عروض المسرحية في عيد #الأضحى المبارك".

وعن مسرحية (عائلة آدم) قال العقل: "قدمنا المسرحية على خشبة مسرح مركز تنمية المجتمع في منطقة اليرموك، والمسرحية من بطولة النجمة هدى حسين وسحر حسين، ومنى شداد، وأوس الشطي، وجواهر، ويوسف الحشاش، ومحمد الصحاف، ومن إخراج يوسف الحشاش".

وأضاف: المسرحية أعدتها الفنانة نجاة حسين عن الفيلم الأميركي #عائلة_آدم الذي أخرجه باري سونيدفيلد وعرض في عام 1991، حيث حقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم، وهو من الأفلام العائلية التي تدور في إطار كوميدي حول قيم عائلة آدامز الغريبة والمريبة في الوقت نفسه، والخلافات التي تحدث في حياة كل فرد من أفرادها، وشارك في بطولة الفيلم كرستينا ريتشي، أنجيليكا هيوستن وراؤول جوليا.

وعن التعاون مع الفنانة هدي حسين قال الفنان عبدالرحمن العقل إن "هناك كيمياء فنية تجمعني بالفنانة هدى حسين تعود إلى مرحلة من نهاية السبعينيات عبر عدد من الأعمال المسرحية، وراحت تتواصل وتجدد عام بعد آخر، وآخر أعمالي معها هذا العام كان مسلسل (المحتالة) و(عائلة آدم)، وهناك العديد من المشاريع التي يتم التحضير لها للموسم المقبل، والعمل مع الفنانة هدى حسين هو بحث عن مفردات التجديد والتميز".