ماجدة الرومي تغني الحب والوطن في "إهدنيات"

افتتحت #ماجدة_الرومي #مهرجان #إهدنيات في مدينة #إهدن في شمال #لبنان حيث اعتلَت المسرح بفستان أبيض مطرز وسط مشهد طبيعي أخاذ لتحيي أمسية ساحرة وزاخرة بالمشاعر الوطنية وسط طبيعة جبلية خلابة فغنت للحب والوطن.

ووصفت #الرومي منطقة #إهدن بأنها "صلب المجد والكرامة اللبنانية"، مضيفة أن "كل حبة تراب في إهدن تحمل الكرامة والبطولة".

وتابعت: "على الرغم من كل ما جرى ويجري في لبنان والعالم سنحيي سهرة مميزة، نحيي من إهدن لبنان الحب والخير".

قدمت الرومي باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، منها "بلادي أنا" و"عندما تتوحد لدنيا" و"غمض عينيك" و"عم يسألوني عليك الناس" و"أحبك جدا" و"على قلبي ملك" و"ما رح إزعل عشي" و"اعتزلت الغرام" و"كلمات" و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان"، ثم أدت أغنية "أمي" لميخائيل نعيمة كتحية منها لقتلى الحرب اللبنانية، ثم قدمت "نشيد المحبة" لجبران خليل جبران.

ورافق الرومي على المسرح أكثر من 50 عازفا و45 راقصاً، والكورال الخاص بها المؤلف من 25 شخصاً.