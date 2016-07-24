بالصور.. كاظم الساهر يبهر جمهور وهران

أبرقت سماء الباهية وهران كما يحلو لأهلها أن يسموها بأروع ما جادت به قريحة العاشق الولهان القيصر كاظم الساهر في سهرة ترجى فيها الجمهور فنانهم المحبوب ألا يتوقف عن الغناء أبداً.

وتميزت السهرة الأصيلة، التي تلت حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم العربي، بأداء غنائي فريد صدحت به حنجرة الساهر الذي يحيي سلسلة حفلات غنائية في محافظات جزائرية عدة.

وطاف الساهر بجمهوره العريض، الذي حضر للاستمتاع بأروع ما غنى في مسيرته الفنية، وتفاعل الحاضرون مع الفنان العراقي الذي لعب على وتر معجبيه فأشركهم في كثير من أغانيه كورالاً لا تحصيه الأعداد.

كما حضر وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، الحفل الساهر، مرفوقاً بنجوم الفن السابع وجمع غفير من أفراد الجالية العراقية في الجزائر .

واعتبر كاظم الساهر في مؤتمر صحافي قبل الصعود على منصة مسرح الهواء الطلق بوهران أنه "مطرب الحب والسلام، رغم ما يعانيه الوطن العربي من دمار، إنه وضع مؤلم حقاً ومع ذلك هناك فسحة أمل لا نريد أن يشوبها السواد".

كذلك يرى الساهر أن الشاب خالد أقوى صوت عربي، قائلاً: "الشاب خالد صديقي العزيز وهو صوت نادر في الوطن العربي". واستبعد أي مشروع ديو غنائي في الوقت الراهن بسبب الظروف التي تمر بها البلدان العربية.