روان الصايغ: "نوايا" قدمني للجمهور

أكدت الفنانة الشابة روان الصايغ أن تجربتها في مسلسل "نوايا" أمام النجمة القديرة سعاد عبدالله قدمتها للجمهور، فيما ساهم مسلسل "بين قلبين" في ترسيخ ذلك الحضور، خصوصا أن مسلسل "بين قلبين" أعادت قناة "أم بي سي" عرضه بعد شهر رمضان مباشرة ويحصد هذه الأيام كثيرا من الاهتمام والمتابعة.

وقالت روان الصايغ "لا يمكن وصف سعادتي حينما رشحتني الفنانة القديرة سعاد عبدالله لأحد الأدوار الرئيسية في مسلسل "نوايا" الذي عرض في مطلع العام الجاري".

وأضافت الصايغ أنها تتحرك في مجموعة من الخطوط المتوازية، ففي الوقت الذي تفكر في الدراما التلفزيونية فإن اهتمامها يتزايد بالمسرح وعروضه.

وأكدت روان الصايغ أنها تقرأ عددا من السيناريوهات الجديدة التي ستشرع بتصويرها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.