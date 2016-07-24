محمد سامي:نسرين أمين كذابة وياسمين صبري لم تصور النهاية

رد المخرج محمد سامي أخيراً، بعد فترة طويلة من الصمت، على الاتهامات التي طالته من الفنانتين نسرين أمين وياسمين صبري بسبب مسلسل "الأسطورة" الذي تولى إخراجه وشاركتا في بطولته.

واشتعلت الأزمة في المسلسل، الذي قام ببطولته محمد رمضان وعرض في شهر رمضان الماضي، بعدما أعلنت ياسمين صبري انسحابها من تصويره قبل نهايته، وأرجعت ذلك إلى قيام سامي بحذف مشاهدها من أجل زيادة الدور الخاص بزوجته مي عمر التي تشارك في البطولة، فيما هاجمت نسرين أمين المخرج من خلال تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها إنها لو كانت تعلم أن المسلسل من بطولة زوجة المخرج صاحبة العدسات الملونة، ما كانت ستشارك في المسلسل من البداية.

واستغل سامي تواجد زوجته مي عمر كضيفة في أحد البرامج، ليجري مداخلة هاتفية رد من خلالها للمرة الأولى على كل ما قيل من قبل نسرين أمين وياسمين صبري، ووصف سامي نسرين أمين بالكاذبة قائلاً "دي كذابة"، رداً على ما قالته بكونه حذف من دورها لصالح دور زوجته.

وأكد مخرج العمل أنه يستطيع أن يزيد من دور زوجته دون أن يحذف من باقي الأدوار، ولن يكون هناك رقيب عليه، خاصة أنه لا يوجد شخص يستطيع أن يتدخل في عمله. كما أشار إلى أن نسرين أمين انشغلت في رمضان الماضي بأربعة مسلسلات، وكانت دائماً تفتعل الأزمات خلال التصوير من أجل المغادرة مبكراً، وأنه رفض أن يدخل معها في أي مشكلة حتى لا تستفيد هي من ذلك وتستثمر في الأمر.

وعلق سامي على افتعال نسرين للأزمات قائلاً "حاسس إني بصور يسرا، وهي في الآخر دور خامس أو سادس في المسلسل، واضطريت أعمل نفسي مش شايفها".

وفيما يخص ياسمين صبري فقد أكد سامي أنه تعاقد معها في المسلسل من أجل تقديم 20 مشهدا فقط، وكان ينوي في البداية إسناد المشهد لموديل لبنانية، لكن أحد الأشخاص رشحها له، مشيراً إلى أنها خلال التصوير لم تكن في تركيزها، وكانت منشغلة بباقي البطلات، وهو ما اعتبره سامي أمرا لا يصنع نجوما.

كذلك لفت سامي إلى أن مشهد الختام الخاص بياسمين صبري رفضت أن تقوم بتصويره، وذلك بعدما أخبرته أن المشهد لا يعجبها، وهو ما رد عليه قائلاً "إن شا الله ما عجبك"، وطالبها بالمغادرة، معتبراً أن وجودها أو عدم وجودها لن ينقص من المسلسل في شيء.

واعتبر المخرج أنه كان على نسرين أمين وياسمين صبري الاعتذار عن عدم المشاركة في المسلسل، في حال رفضتا المشاركة إلى جوار مي عمر. وأكد سامي أن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها بوجه جديد ويجعل منه بطلا، مشيراً إلى كونه استعان بالشاب أحمد مالك من قبل وصنع منه بطلاً.

واعتبر سامي أن لكل شخص ناجح دائماً ما يكون هناك حاقد، وبالتالي فلن ينشغل بالكلام الذي تردد عن مي عمر وإن كان لديه دور يناسب مي في عمل آخر لن يتردد في عرضه عليها والاستعانة بها، فيما علق على ياسمين صبري ونسرين أمين قائلاً "أنا مش طايقهم".

ويعد هذا هو الرد الأول من المخرج محمد سامي على ما قيل خلال شهر رمضان من قبل نسرين أمين وياسمين صبري.

وأجرت "العربية.نت" اتصالاً بنسرين أمين، إلا أنها أكدت أنها تتواجد خارج مصر في الوقت الحالي، وستعود الأسبوع المقبل، فيما لم ترد ياسمين صبري على الهاتف.