"نانسي" مكتبة متنقلة تجوب شوارع عمّان

كتب سياسية واجتماعية وغيرها الكثير، جعلت من سيارة غيث ذات الطراز القديم الكلاسيكية #مكتبة_متنقلة تجوب شوارع عمّان، "نانسي"، كما يحلو لصاحبها غيث تسميتها، تحمل أكثر من 300 كتاب متنوع متاحة للقراء والزبائن بمقابل سعر رمزي.

في جعبة " #نانسي "ما لذ وطاب من كتب متنوعة، لاسيما النادرة منها، تعرض بضاعتها أمام المارة من مختلف طبقات المجتمع، حي جبل اللويبدة في العاصمة #عمّان عنوان "نانسي" في استقطاب الزبائن لما يحتوي هذا المكان من بيوت قديمة ومقاهي ومراكز ثقافية.

هذه المبادرة التي تعرف بـ"كتب على الطريق" تنشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ في أماكن وجوده في الحدائق والمتنزهات والساحات العامة، كما يقول غيث بحدوشة، صاحب المبادرة لـ"العربية.نت".

ويضيف #بحدوشة، أن الهدف من فكرة "كتب على الطريق" هي إكمال حلمه في إنشاء مكتبة في بلدته بمحافظة مادبا جنوب عمّان، من خلال بيع الكتب وحل مشكلة التمويل.

ويقول إن الفكرة سهلت للقارئ الوصول إلى الكتب في الأماكن العامة فهو لا يحتاج أن يذهب إلى المكتبة بحثاً عن مبتغاه، وفيما يتعلق بتوفير الكتب، يشير بحدوشة إلى أن الكثير من الناس يقدمون المساعدة لنا ويدعمون مشروعنا في إنشاء المكتبة بوضع كتبهم على "السيارة نانسي" ولنا حرية التصرف بها، بالإضافة إلى كتبنا.

وأثبتت المبادرة نجاحها بعد نصف عام مضت في إتاحة الفرصة لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الأوقات التي يقضونها في الأماكن العامة في القراءة والاطلاع، ورغم الجهد الذي يبذله بحدوشة في عرض الكتب حول سيارته وبيعها إلا أنه لا يخفي سعادته من اقتراب تحقيق حلمه وتأمين وجبة ثقافية لكل مشته.