المخرج محمد ملص لـ"العربية.نت": الثورة في سوريا موءودة

اعتبر المخرج السينمائي السوري محمد ملص أن الثورة في سوريا موءودة، وأن الشعب الذي خرج في مظاهرات ليطالب النظام بحقوق مشروعة تم اضطهاده.

وقال ملص في مقابلة خاصة بـ"العربية.نت" على هامش حضوره رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان وهران للفيلم العربي "نعم في بلادي الثورة موءودة، فمن خرجوا في بداية الأحداث فعلا كانوا يعبرون عن احتياجات حقيقية لدى الناس، ولم تستطع القوى الموجودة صياغة مفاهيم حقيقية ونظرة عميقة للتقدم والنهوض بسوريا".

ويتحدث ملص عن الوضع الذي وصلت إليه سوريا اليوم قائلا "سوريا التي تسكنني ليس حالها وحالي على ما يرام، نتمنى أن نستعيد سوريا كما نريدها وكما نشتهيها فقط".

ويعتبر المخرج محمد ملص أن القطاع العمومي المتحكم الوحيد في الإنتاج السوري يلزم الرؤية السياسية أكثر من الفنية في الكثير من الأفلام التي تلت الأحداث، وأفصح ملص "للأسف وجدت أنه لدي مشاريع كثيرة لكنها لم تجد للآن فرصة لإنتاجها، لذلك اخترت لنفسي أن أسعى وراء سينما مستقلة ليست خاضعة لإنتاج القطاع العام، فالجهة المنتجة الوحيدة هي القطاع (العمومي)، ولابد أن تكون الإنتاجات على صورة هذا القطاع، وأن تتبنى وجهة نظر الدولة، فلا أحد يتبناك دون أن تخدمه، وتقدم تنازلات بلا حدود تفقد فيها فيلمك، وأنا لا أقبل ذلك ".

ويضيف المخرج السوري "لقد اخترت الإنتاج المستقل لأكون حرا في التعبير عن الناس وليس طرفا ضد الناس"، وعاتب بعض المخرجين في سوريا، منهم المخرج الشاب محمد عبدالعزيز قائلا "بالتأكيد فإن السينمائيين السوريين حين يختارون الإنتاج لدى القطاع العام هم يحققون أفلاما لهذا القطاع الذي لايزال يراوح مفهوما باليا لا يعرف إمكانية أن يوجد إنتاج سينمائي حر بشكل مستقل، وتجربة محمد عبدالعزيز شبيهة بالتجارب الأخرى".

"نارينج ".. فيلم جديد لمحمد ملص

وكشف المخرج محمد ملص عن مشروع سينمائي جديد سينطلق في تصويره قريبا يدور حول قصة صبية سورية تدعى "نارينج"، وأكد أنه يعتمد في هذا العمل السينمائي على وجوه شابة تظهر بعضها لأول مرة، مشيرا إلى أنه ليس ممن يختارون النجوم بل يحاول أن يصنعهم.

وعن أحب الأعمال السينمائية التي أخرجها ملص يقول "كل أعمالي أولادي، و"أحلام المدينة " ليست أقواها بصرف النظر عن رأي النقاد، فأنا أحاول أن أستكمل مشروعي السينمائي، وبكل صراحة أنا أعشق عملي "الليل"، لأن هذا الفيلم استطاع أن يضيف تصورا جديدا في السينما العربية ".