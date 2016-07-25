إلهام شاهين: تكريم نجلاء فتحي في مهرجان أفلام المرأة

في أول ظهور للفنانة #إلهام_شاهين كرئيسة لمهرجان #أسوان لأفلام المرأة، وقع اختيارها على الفنانة نجلاء فتحي كي تكون نجمة الدورة الأولى للمهرجان التي تقام في فبراير المقبل.

وسيكون هذا هو الظهور الفني الأول للفنانة #نجلاء_فتحي، بعد رحلة العلاج التي خاضتها خلال الفترة الماضية من أجل التعافي من مرض "الصدفية".

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكدت إلهام شاهين أن نجلاء فتحي بخير وستكون متواجدة في حفل افتتاح المهرجان من أجل الحصول على درع التكريم.

وأوضحت إلهام شاهين أنها أجرت اتصالا بنجلاء فتحي التي وافقت على الأمر، مشيرة إلى كونها لا تحب عادة الظهور بشكل مستمر.

وقالت إن المهرجان اختارها لأنها شخصية مشرفة للمرأة، وسيكون هناك احتفاء خاص بها في المهرجان.

أما عن تولي إلهام شاهين نفسها لرئاسة المهرجان في خطوة جديدة عليها، خاصة أنها كانت تحل ضيفة على المهرجانات السينمائية أو عضوة في لجان التحكيم، فقد أكدت أنها أعجبت للغاية بفكرة المهرجان، وهي بالأساس مهتمة للغاية بقضايا المرأة، وأنتجت العديد من الأفلام التي تناقش #قضايا_المرأة لذلك وجدت أن الفكر الخاص بالمهرجان يتوافق معها، ولذلك وافقت على المهمة.

وفيما يخص النجمات اللاتي سيكرمن بالمهرجان، فقد أوضحت إلهام شاهين أن نجلاء فتحي ستكون هي المكرمة في الدورة الأولى، خاصة أنها ترغب في أن تكون هناك نجمة واحدة فقط في كل دورة من دورات المهرجان، حتى يكون هناك اهتمام بالشخصية المكرمة وطبع كتاب خاص بتلك الشخصية.

ضيق الوقت لم يجمعني بمحمد سعد

وحول اعتذارها عن عدم المشاركة مع الفنان محمد سعد في فيلم "أنا عندي شعرة" الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، ذكرت أنها وافقت على الفيلم حينما عرض عليها، خاصة أنها تحب محمد سعد وترغب في مشاركته الفيلم، كما أن لديها الرغبة في المشاركة بالأفلام الكوميدية كنوع من أنواع التجديد في الأدوار، ولكن ما جرى هو أنها فوجئت بصناع الفيلم يرغبون ببدء التصوير خلال هذه الفترة من أجل العرض في عيد الأضحى، وذلك في وقت لديها ارتباطات بالسفر خارج مصر، كما أنها انتهت من تصوير "ليالي الحلمية" في 27 رمضان الماضي، وبالتالي وجدت أنه لن يكون هناك تنسيق بخصوص مواعيد التصوير، ولذلك فضلت الاعتذار.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت أنها استقرت على عرض فيلم "يوم للستات" الذي تقوم ببطولته وتتولى إنتاجه في شهر أكتوبر المقبل، خاصة أنه ليس من نوعية الأفلام التي تصلح لموسم عيد الأضحى.