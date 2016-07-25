فاروق الفيشاوي: أرفض تمثيل المحجبات

قال النجم فاروق الفيشاوي، في مؤتمر صحافي على هامش فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي في الجزائر، إنه يرفض مشاركة المحجبات في الفن، مؤكدا أن السينما المصرية تمر بأزمة حقيقية، وهي متأخرة، لافتا إلى أنه فُرِضَ على الفنانين نوعٌ معينٌ من الأفلام التجارية.

ويفخر الفيشاوي بالدور الذي قدمه في "ألوان السما السبعة"، ويؤكد أن طموحه تقديم المزيد من الأدوار التي لم يؤدها من قبل، وكشف الفيشاوي عن حلمه الكبير في تجسيد شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي، الذي عينه الفاتيكان في القدس المحتلة ودافع برغم كونه مسيحيا عن الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب، وكان هيلاريون من ضمن المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والقادم مع أسطول الحرية عام 2009 من لبنان وفي أسطول الحرية على متن "مرمرة" في أيار عام 2010.

وأثار الفيشاوي نقطة نقاش ساخنة حين عبر عن رفضه التام للفنانات المحجبات "لا يعني أن تكون فنانا فأنت غير مؤمن، وبالنسبة لي من تتحجب فعليها أن تبقى في بيت زوجها وتترك الفن لأهله".