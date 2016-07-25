وائل كفوري يحيي مهرجانات أعياد بيروت

أحيا الفنان وائل كفوري حفلاً غنائياً ضمن مهرجان أعياد بيروت في واجهة بيروت البحرية.

وكانت ليلة استثنائية، حيث افترش الجمهور كل زاوية من زوايا قاعة البيال للاستمتاع بليلة فنية سميت "ليلة من العمر" واستمرت ساعة ونصفا.

افتتح وائل الحفل بموال ترحيبي بعنوان "كيفن حبايبنا"، ثم توالت أغنيات "شو رأيك" و"يا هوى روح وقلو" و"حكم القلب" و"ما رجعت إنت" و"ياضلي يا روحي" و"بحن".

أدى وائل عدداً من أغنيات ألبومه الجديد، مثل "صار الحكي"، "كيفك يا وجعي"، و"الغرام المستحيل".

حضر الحفل عدد من الوجوه الفنية واﻹعلامية التي رحب بها وائل على طريقته الخاصة وبحضور جمهور كبير توافد من كافة المناطق اللبنانية ومن دول عربية.