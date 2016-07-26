الحكمي: أتمنى التعاون الفني مع خالد عبدالرحمن

أجل الفنان إبراهيم الحكمي نشاطه الفني وتحضيراته للألبوم القادم، بسبب استعداداته هذه الأيام للدخول إلى القفص الذهبي في جدة نهاية الشهر الحالي.

وقال الحكمي في حديثه لـ "العربية.نت": "الزواج خطوة أجلتها كثيراً حتى حان #الوقت_المناسب والظروف أصبحت ملائمة لذلك وأتمنى التوفيق".

وأضاف: "ربما سيفاجأ بعض الزملاء من ملحنين وشعراء في #الوسط_الفني، ولكن آثرت أن يكون زفافي عائليا ومقتصرا على الأقارب من العائلتين".

وذكر الحكمي أنه توقف عن تجهيز ألبومه القادم بعد أن اتفق مع عدد من الشعراء على بعض #النصوص_الغنائية وأنه ينتظر فقط توقيع التنازلات رسمياً، متمنياً استمرار تعاونه مع شعراء مثل #الأمير سعود بن عبدالله و"قوس" والأمير سعود بن محمد وملحنين مثل "سهم"، وطلال، وياسر بو علي.

وأوضح أن هناك مشاورات بينه وبين الفنان خالد عبدالرحمن للحصول على عمل من لحنة في الألبوم القادم.

وقال: "أنا من محبي (مخاوي الليل)، وله لونه الخاص به الذي يطربني، وعندما أسمع خالد أشعر أن أداءه ولونه يحمل أصالة خاصة، وأتمنى أن نصل إلى اتفاق تعاون في القريب".

وأضاف: "أحرص دائماً في ألبوماتي على التنويع الموسيقي والحضور بأفكار جديدة في الكلمات والألحان، والحمدلله دائماً تكون الأصداء جميلة، ونجحت في اللون اللبناني والمصري، إضافة إلى لوني #الخليجي و#السعودي بمختلف ألوانه، فأنا أحب أن أرضي جميع الأذواق".

يذكر أن ألبوم "من عرفته 2014" كان آخر ألبومات الحكمي، ونال أصداء كبيرة.