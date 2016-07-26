بالصور.. وائل جسار يرقص ويغني في وهران

ألهب المطرب اللبناني #وائل_جسار جمهور مدينة #وهران الباهية في سهرة أدى فيها أحلى أغانيه وأروع الوصلات.

وجاب جسار بجمهوره الذي حضر بقوة للاستمتاع بأروع ما غنى في مسيرته الفنية، وتفاعل الحاضرون مع ملك الإحساس الذي لم يكتف بالغناء فحسب، بل رقص وغنى على خشبة مسرح الهواء الطلق بمدينة الباهية.

وحضر جمع من الفنانين العرب للاستمتاع بأغاني اللبناني وائل جسار، يتقدمهم الفنان السوري #أيمن_زيدان والمغربية #ميساء_مغربي .

وقال وائل جسار على منصة مسرح الهواء الطلق بوهران إنه "سعيد جدا بالتواجد في الجزائر لإحياء حفلات لجمهور لا يقارن".

وإلى ساعات متأخرة من الصباح، صدح ملك الإحساس بأروع ما جادت به قريحته وأحلى ما غنى في مسيرته الغنائية الطربية، ووعد جسار جمهوره ومحبيه بتلبية دعوة #الجزائر دون تردد.