حياة الفهد: السعودية أمام نقلة مسرحية شاملة

أكدت النجمة الكويتية القديرة #حياة_الفهد أن #السعودية أمام نقلة #مسرحية شاملة. وجاء تصريح #الفهد فور عودتها من السعودية، حيث تم تكريمها في #مهرجان_الكوميديا_الأول الذي شهده #مسرح_المفتاحة في مدينة #أبها.

وقالت #الفهد في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "لا يمكن أن أصف سعادتي بكل مفردات التكريم التي لقيتها ولقيها أيضا زملائي وزميلاتي الذين تم تكريمهم في انطلاق أعمال #مهرجان #الكوميديا الأول في أبها على المستويين الرسمي والشعبي. ومن خلال تلك الرحلة تلمست بوضوح معاني التغيير الذي تشهده الحركة المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام، حيث هناك هذه المنشآت عالية المستوى والقادرة على استيعاب أهم الأعمال و #المهرجانات ، إضافة إلى الحراك المسرحي النشط الذي يتواصل على مدار العام على المستويين النوعي والجماهيري، والذي يحصد الجوائز والاهتمام في جملة من المهرجانات المسرحية العربية والدولية. وأيضا الحضور الجماهيري المتزايد يشكل داعما آخر، إضافة للدعم الرسمي الذي تحظى به الحركة الفنية والثقافية".

كما وصفت الفهد، من خلال تجربتها، الجمهور السعودي بـ"الذواق".

وتابعت الفنانة: "ضمن نشاطات المهرجان تابعت المسرحية السعودية الكوميدية "أنا وهو وهو" بطولة النجم الكوميدي أحمد بدر، إضافة إلى عبدالاله السناني وعبدالله عسيري. وقد أكدت تلك التجربة علو كعب الفنان السعودي ومقدرته على تقديم نتاجات مسرحية كوميدية ذات مضامين اجتماعية عالية الجودة، إضافة إلى حضور الكوميديا بشكل يحترم وعي وذوق الجمهور بكل شرائحه وأطيافه".

وفي ختام تصريحها، أشارت الفنانة حياة الفهد إلى أنها تقرأ حاليا عددا من السيناريوهات الجديدة لكتّاب شباب، وأكدت أنها ستتعاون مجددا مع المنتج الفنان باسم عبدالأمير الذي كانت قد تعاونت معه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل #بياعة_النخي الذي حصد كثيرا من النجاح والاهتمام.