مهرجان القاهرة السينمائي يمنح محمد خان جائزة تقديرية

بعد رحيل المخرج #محمد_خان عن العالم صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ74 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به، أعلنت إدارة #مهرجان_القاهرة السينمائي الدولي عن تكريمه في الدورة المقبلة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكدت رئيسة المهرجان الدكتورة #ماجدة_واصف أن التكريم لم يكن بسبب وفاة المخرج محمد خان، لكن قرار منحه #جائزة_فاتن_حمامة التقديرية جاء منذ وقت طويل، وكان الراحل على علم به من وقتها.

وأوضحت رئيسة #مهرجان #القاهرة أنهم تواصلوا مع المخرج الراحل بشأن التكريم، خاصة أنه سيكون هناك قسم خاص يحمل اسم محمد خان بالدورة المقبلة، على أن تعرض مجموعة من أفلامه، مشيرةً إلى أن خان كانت له ملاحظات على الأمر، وطلب عرض #أفلام معينة خاصة أنها لم تحصل على حقها في العرض الجيد للجمهور، لذلك تمنى أن تحصل على هذا الأمر وقت عرضها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما أشارت ماجدة واصف إلى أن هناك كتابا أوشك الكاتب الصحافي محمود عبدالشكور على الانتهاء من إعداده يحمل اسم "سينما محمد خان"، يتحدث عما قدمه الراحل من أعمال أثرت في #السينما المصرية، معربة عن حزنها لرحيل خان، خاصة أنها كانت تتمنى أن يكون متواجدا من أجل الحصول على درع التكريم في حفل افتتاح الدورة المقبلة.

وتنطلق الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائي منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يحصل أحمد حلمي على جائزة فاتن حمامة للتميز بينما يحصل خان على جائزة فاتن حمامة التقديرية.