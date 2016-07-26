نبيل شعيل: جديدي "ميني ألبوم"

أكد المطرب الكويتي نبيل شعيل أنه فرغ من إنجاز البومه الغنائي الجديد واعتبره تجربة رائدة على المستوى العربي أطلق عليها اسم "ميني ألبوم"، أي يضم عددا قليلا من الأغاني وليس كما ألبوماته السابقة التي كان يضم كل منها أكثر من 10 أغنيات.

وأضاف الفنان الملقب بـ"بليل الخليج": أمام الطلب المتزايد على حضور الفنان وبشكل متجدد، تأتي تجربة "ميني ألبوم" التي تمثل نهجا جديدا يمكن أن يؤمن من خلاله الفنان وجبة مكثفة من الأعمال الغنائية بحيث يتضمن "ميني ألبوم" حوالي 4 أغنيات تلبي كافة الأذواق.

وتابع الفنان: "يمكن من خلال تجربة "ميني ألبوم" أن يقدم المطرب بمعدل ثلاثة أو أربعة ألبومات غنائية على مدار العام تجعله دائما في حالة من الحراك والتجديد".

وكشف شعيل أن العمل الجديد يضم 4 أغنيات، من بينها عمل من تأليف الشاعر القدير بدر بورسلي وألحان الموسيقار القدير الدكتور عبدالرب إدريس بالإضافة إلى أعمال أخرى.

هذا وسيقوم الفنان نبيل شعيل بإجازة قصيرة مع أسرته لعدد من الدول الأوروبية، يعقبها التحضير لمشاركته في جملة من المهرجانات والحفلات خلال موسم الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنان نبيل شعيل حمل عنوان "منطقي" وضم 14 أغنية تعاون خلالها مع عدد بارز من صناع الأغنية في العالم العربي.