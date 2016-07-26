وفاة الفنان المصري محمد كامل بعد صراع مع المرض

توفى صباح اليوم الثلاثاء الفنان المصري محمد كامل بعد صراع مع #المرض عن عمر يناهز 72عامًا.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إن الفنان الراحل كان يتلقى العلاج في أيامه الأخيرة بمستشفى #المعادي_العسكري وستشيع جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، فيما تتلقى أسرته #العزاء بمسجد عمر مكرم الخميس.

محمد كامل من مواليد 3 يونيو 1944 حاصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون #المسرحية، وعمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية حيث قام بأدوار مساعدة في مسلسلي أرابيسك، وزيزينيا وشارك وتألق في دور وكيل #النيابة في #فيلم المغتصبون مع الفنانة ليلى علوي ودور الصحافي الشهير في فيلم جاءنا البيان التالي، وفي مسلسل شارع عبد العزيز مع الفنان عمرو سعد.

شارك بالسينما في أفلام أحلام هند وكاميليا، مبروك وبلبل، وسواق الأوتوبيس وحب في الزنزانة ومسلسل "قضية معالى الوزيرة" مع إلهام شاهين ومسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود" ومسلسل "الليل وأخره" مع يحيى الفخراني وشارك أيضًا في عدة مسرحيات، أهمها #الصعايدة وصلوا، والزوبعة.