دويتو جديد بين حاتم عمور وأليكس ميكا

كشف الفنان المغربي حاتم عمور في مقابلة مع "العربية.نت" عن مشروع دويتو غنائي يجمعه بالفنان العالمي أليكس ميكا Alex Mica صاحب الأغنية الشهيرة Dalinda.

وقال حاتم على هامش إحيائه لحفل جماهيري ضخم في مدينة وهران غرب الجزائر إن الأغنية الجديدة مع الفنان أليكس ميكا تحمل عنوان (نعرفك تبغيني) وتعني (أعرف أنك تحبيني) من ألحان وتوزيع أمين الراضي، وأكد حاتم أنه انتهى من تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة الذي تم في أربعة بلدان وهي قطر والبندقية، رومانيا وطنجة المغربية.

وأكد حاتم أن هذا العمل الذي يجمع بينه وأليكس سيغني فيه باللهجة المغربية بينما يغني أليكس باللغة الإنجليزية، حيث يدور مضمونها حول حب الفنان لجمهوره ومحبيه، وتمنى حاتم أن تنال إعجاب الجماهير باعتبارها فكرة جديدة.

وقال حاتم إن علاقته طيبة مع العالمي المغربي رضوان لكنه لم يطلب منه تقديم أي مساعدة فنية في مسيرته الفنية.

وعلق حاتم عمور على إخفاقه في الحصول على جائزة الأغنية المغربية العصرية التي تنافس فيها إلى جانب كل من الفنان سعد المجرد وأحمد شوقي، بعد مشاركة سعد المجرد بأغنية "لمعلم" وأحمد شوقي بأغنيته "كاينة ولا مكيناش"، بينما تنافس حاتم عمور بأغنية "أنا الأول"، مشيراً "سعد لمجرد وأحمد شوقي أصدقاء لي وقد شارك في الاستفتاء فنانون كبار لكنهم لم ينجحوا، والواقع أن فنانين توجوا بالألقاب هذا العام وحفلاتهم تقام بلا جمهور".

ومدح عمور مشاركته في الدويتو الغنائي الذي جمعه بالفنان القطري فهد الكبيسي "طرتي عليتي"، معتبراً إياها تجربة فريدة وإضافة في مسيرته الفنية.

وقام الفنان حاتم عمور بجولة فنية كبيرة زار من خلالها عدداً من المدن والولايات الجزائرية التي تتقدمها ولاية سطيف في إطار مشاركته في فعاليات مهرجان جميلة الدولي، كما زار كلًا من العاصمة الجزائر، ومدينتي قسنطينة ووهران.

وتحدث عمور بصراحة عن فراغ رهيب يعيشه هذه الأيام بسبب فراق والدته "أصعب مرحلة أمر بها في حياتي هي فراق والدتي، أدعو لها بالرحمة وأدعو لنفسي بالصبر".