هيا عبد السلام:"سالفتي بالغزو" عصيان مدني بوجه الاحتلال

تجري التحضيرات في دولة #الكويت للذكري السادسة والعشرين للغزو #العراقي للكويت يوم الثاني من أغسطس حيث تم إعداد #مجموعة من البرامج والأفلام الوثائقية بالإضافة لعمل درامي تلفزيوني جديد بعنوان "سالفتي بالغزو".

وتقول الفنانة هيا عبدالسلام في تصريح خاص بـ "العربية.نت" عن السهرة التلفزيونية الخاصة "السهرة تعمل على استدعاء ذكرى الغزو الصدامي الغاشم لدولة الكويت من خلال منظور العصيان المدني ودوره في مواجهة الاحتلال".

وستقدم هذه #السهرة التي قمت بكتابتها وتمثيلها وإخراجها ضمن سهرة الليلة الوطنية التي ستبث يوم الأول من أغسطس/ آب المقبل.

ويشارك في السهرة عدد بارز من أجيال #الدراما_الكويتية ومنهم عبدالرحمن العقل وحمد العماني وفؤاد علي ودانه المساعيد وأحمد السداني وعدد آخر من #النجوم_الشباب.

وتضيف هيا "السهرة الدرامية موجهة للشباب وذلك لاستدعاء دروس وعبر ذلك الحادث التاريخي الجلل والعمل على ترسيخ دور جيل الكبار الذين ضحوا من أجل الوقوف في وجه دكتاتور دمر شعبه وجيرانه".