10 نجوم يكشفون أسرار رحلة المخرج محمد خان

على الرغم من جذوره الباكستانية ورحلته التعليمية إلى إنجلترا عام 1956 والتي حمل جنسيتها طوال حياته قبل أن يحصل على #الجنسية _المصرية قبل عامين فقط إلا أنه يعد من أهم مخرجي #السينما_المصرية الذين غاصوا في أعماق #المجتمع_المصري وعبروا عنه بصدق في 24 فيلما سينمائيا وذلك كما جسدتها شخصية جابر في "سواق الاتوبيس" الذي كتب سيناريو الفيلم الذي أخرجه المبدع عاطف الطيب أو فيلم "زوجة رجل مهم" مع الراحل أحمد زكي.

إنه المخرج الراحل محمد خان الذي أصبح #البطل الحقيقي في حياة العشرات من #مشاهير السينما المصرية والعربية الذين كان لخان الفضل في تقديمهم في أعمال ناجحة لأول مرة أو تشارك معهم في أعمال بارزة أثرت الحياة الفنية وتركت بصمة في مسيرتهم.

"العربية.نت" رصدت أبرز 10 أسماء في مسيرة حياة المخرج #الراحل محمد خان تلك الرحلة التي بدأت فعليا بفيلم "ضربة شمس" عام 1978.

1- المخرج صلاح أبوسيف

يعد المخرج صلاح أبوسيف من أوائل الشخصيات الفنية التي أثرت في حياة المخرج الراحل محمد خان حيث بدأ أول تجاربه السينمائية معه حيث عمل بقسم السيناريو في شركة إنتاج سينمائي تحت إشرافه، ثم ما لبث أن غادر إلى #لبنان وعمل مساعد #مخرج قبل أن يعود ويتعاونا في فيلمه الشهير" ضربة شمس".

2 – المخرج عاطف الطيب

كان للمخرج عاطف الطيب محطة مهمة في حياة المخرج الراحل #محمد_خان حيث شاركه أول عمل سينمائي لاقى نجاحا كبيرا ويعد من علامات السينما المصرية ومن أبرز أعمال الفنان الراحل نور الشريف وهو "سواق الاتوبيس" عام 1982 لم يكن خان فيه مخرجا بل كان كانت أولى تجاربه الناجحة في #مجال السيناريو.

3 -الفنان أحمد زكي

يحتل الفنان الر.احل نصيب الأسد في حياة المخرج الراحل محمد خان حيث قدم خان أهم أفلامه التي جسد زكي دور البطولة فيها أيام #السادات والذي كتب قصته الكاتب أحمد بهجت والذي سلط الضوء على حياة الرئيس الراحل أنور السادات، وفيلم "زوجة رجل مهم" الذي يعد أيضا من علامات السينما المصرية وكذلك فيلم "مستر كارتيه" وفيلم "أحلام هند وكاميليا".

4 - الفنانة ميرفت أمين

تعد الفنانة مرفت أمين من أبرز الفنانات اللاتي جسدت أدوار البطولة في أفلام للمخرج الراحل محمد خان وكان أهمها أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلمي "زوجة رجل مهم" عام 1987 وفيلم "أيام السادات" عام 2001 كما لعبت دور البطولة في فيلمه "عودة مواطن" عام 1986.

5 - الفنانة سعاد حسني

لعبت الفنانة سعاد حسني دور البطولة في فيلمين من إخراج محمد خان وهما "موعد على العشاء "عام 1981 مع الفنان أحمد زكي والفنان حسين فهمي، كما لعبت دور البطولة بفيلم "فارس المدينة" عام1993.

6 – الفنانة نجلاء فتحي

شاركت الفنانة نجلاء فتحي دور البطولة في فيلمين للمخرج محمد خان وهما، "أحلام هند وكاميليا" عام 1988، مع الفنان أحمد زكي، و"سوبر ماركت" عام 1990 مع الفنان الراحل #عادل_أدهم.

7 - الفنانة مديحة كامل

التقت الفنانة مديحة كامل بالمخرج محمد خان في فيلمين هما، "الرغبة" عام 1980، مع الفنان نور الشريف، والفنانة مديحة كامل، وفي فيلم "مشوار العمر أمام الفنان فاروق الفيشاوي عام 1986.

8- الفنانة نبيلة عبيد

جسدت الفنانة نبيلة عبيد دور البطولة في فيلم واحد من المخرج الراحل محمد خان هو فيلم "الغرقانة"، الذي لعبت بطولته عام 1993 أمام الفنان محمود حميدة.

9- الفنانة شريهان

شاركت الفنانة شريهان بعمل سينمائي واحد مع الراحل محمد خان، هو فيلم "يوم حار جدا" الذي لعبت بطولته عام 1993 .

10- الفنانة يسرا

جسدت الفنانة يسرا دور البطولة في فيلم وحيد لخان وهو "الثأر" عام 1982 أمام الفنان محمود عبد العزيز.