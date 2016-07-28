عائلة "المدهش".. للدراما السعودية من اسمها نصيب

استطاعت عائلة "المدهش" قهر التصحر الفني وشق طريقها في عالم الكتابة والتمثيل لتكون "فنية" بامتياز. نجح المنتج السعودي سعد المدهش في أن يؤسس أول عائلة فنية في المملكة تهتم بالكتابة والإنتاج والتمثيل، وأن تكون في فترة وجيزة العمود الفقري للإنتاج الدرامي في التلفزيون والإذاعة والمسرح، حتى أصبح همُّ هذه العائلة "رسم الابتسامة على وجوه الناس".

عن تلك العائلة الفنية التي تنحدر من محافظة الخرج (80 كلم جنوب الرياض) أوضح سعد المدهش الذي بدأ حياته حاملاً دفتر تحضير الدروس متنقلاً بين الفصول الدراسية لمدة 20 عاماً، أن التعليم وظيفة لا تقبل هواية تشاطرها الوقت والجهد، مؤمناً بأن موهبته قد تنقله في يوم ما من مسرح المدرسة وطلابه إلى مكان أبعد، لذا فضل التقاعد المبكر، وأن يفتح نافذة صغيرة يطل برأسه منها على الدراما السعودية، وكان ذلك عام 2000.

قال المدهش لـ"العربية.نت": "أول نص كتبته كان للفنان الراحل محمد العلي رحمه الله في الجزء الأخير من مسلسل (خلك معي)، وبعد إرسال النص له، اتصلت به وكان مشغولاً بالحديث مع شخص بجانبه، ويلقي نظرة سريعة على النص، ثم يعود للحديث مع الشخص المجاور له".

وأضاف: "فجأة خف حديثه مع الشخص الذي يجلس بجواره، وركز على السيناريو المكتوب، وسألني بصوت عالٍ: أنت في الرياض؟ لازم أشوفك ونجلس مع بعض".

تابع:" التقيته وأثنى علي، وكتبت للمسلسل 3 حلقات وأعطاني (1200 ريال) وقتها شعرت بسعادة كبيرة".

ونوه المدهش بأن دعم الراحل محمد العلي أعطاه ثقة في نفسه ودافعاً للمواصلة ودراسة السيناريو ليصبح أكثر تخصصاً واحترافية، بعدها انطلق ولم يلتقط أنفاسه، وكان مدهشاً له من اسمه نصيباً، حيث قدم أكثر من "20" عملاً للتلفزيون والمسرح والإذاعة، كان أشهرها مشاركته في "طاش ماطاش" مع عبدالله السدحان وناصر القصبي، وكتب عددا من المسلسلات الاجتماعية، مثل "المقطار" من بطولة حبيب الحبيب وراشد الشمراني، و"غشمشم" للفنان فهد الحيان، و"جاري ياحمودة" من بطولة يوسف الجراح، و"فيه شي غلط" لبشير الغنيم ومحمد العيسى.

عدوى النجاح

هذه النجاحات دفعت شقيقه عبدالعزيز المدهش الذي أكد أنه استشعر موهبة الكتابة والتأليف الدرامي بداخله منذ وقت مبكر إلى ثني الركب عند شقيقه الأكبر سعد، وتتلمذ على يديه "ألف باء" السيناريو، ليكتب أول مسلسل من تأليفه "أحلام رابح"، واصل بعدها الحضور في 4 أجزاء من "سكتم بكتم" وحلقات في "سيلفي"، وتشاركا في صناعة عملين هما "مضارب بني قرقاص" من بطولة حسن البلام وخالد العجيرب، وأيضاً مسلسل "عيال حارتنا" الذي شارك فيه مجموعة من نجوم الدراما على رأسهم محمد العيسى، محمد بخش، طلال السدر.

قال لـ"العربية.نت": "كاتب السيناريو يجب أن يملك الخيال والموهبة والصبر، وأن يكون أكثر شعوراً وحساسية بالمحيط من حوله".

وأضاف: "نحن في أسرة المدهش لدينا شقيقي فهد روائي، وعبدالعزيز سيناريست وهو تلميذي، وراشد ممثل، ومحمد ابني الأكبر مدير إنتاج".

في هذه العائلة، هناك من يستلهم الفكرة، وآخر يسطرها على الورق، وثالث ينتقد ويطرح فكرة تدفع بالمشهد إلى الأمام: "نعمل بروح الفريق الواحد، لدينا ورش للعمل بشكل شبه أسبوعي، تردنا اتصالات لكتابة أعمال من البيئة السعودية لعرضها في محطات خليجية".

المال لم يكن هاجسي

وكشف سعد المدهش أن المال لم يكن هاجساً يفكر فيه، بقدر المساحة التي كان يبحث عنها لتقديم نفسه: "سعدت بـ1200 ريال من محمد العلي، واليوم بعد أن أصبح لي اسم في السوق، عرض علي عقد احتكار لمدة 3 أعوام بـ750 ألف ريال، ونجحت تلك الفترة في تقديم 6 أعمال لـ"إم بي سي"".

عمود فقري

وعن ضعف أجور الكتاب في الدراما السعودية، قال: "الكاتب هو العمود الفقري للدراما، ويجب أن يرتفع أجره حتى يكون ذلك محفزاً له لتطوير أدواته".

وأضاف: "أي كاتب مبتدئ يجب ألا يركز على المال، فالقصة الجيدة والمضمون العميق والفكرة المتفردة، جميع ذلك سيجلب له المال لاحقاً".

وأشار المدهش إلى ثنائيات جمعته ثنائيات بالنجم الكوميدي حبيب الحبيب، وكانت لهم صولات وجولات في عدد من الأعمال الدرامية: "عندما كتبت لحبيب الحبيب (المقطار) كنت أستيقظ في منتصف الليل من نومي، لأن ثمة فكرة جميلة لاحت لي وأريد أن أضمنها في النص، كنت أتخيل حبيب كيف يضحك ويتحرك و"يستهبل"، وأحاول أن أسقط ذلك على شخصيته في العمل، وبلا شك حبيب اليوم أحد أهم نجوم الدراما ويسعدني مواصلة نجاحه".

وكشف المدهش عن زيارة الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال له في الرياض، حيث اتفقا على تعاون درامي، في عمل مقبل يستمد أحداثه من البيئة السعودية، في حين يستعد للسفر إلى الكويت للاتفاق مع منتج العمل فيصل دشتي، وبعدها سيطير للإمارات للاتفاق مع النجم الكوميدي جابر نغمو على عمل درامي.