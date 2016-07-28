فيصل بوغازي: ألا يحب ويعشق الرجل السمين؟

عبر النجم الكوميدي الكويتي فيصل بوغازي عن غضبه وعتبه في الحين ذاته على صناع الإنتاج، لأنهم لا يسندون له دور "الحبيب" في الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تقدمها الدراما الكويتية على وجه الخصوص .

وقال الفنان فيصل بوغازي في تصريح خاص بـ "العربية.نت": لماذا تظل أدوار البطولة وشخصية الحبيب تسند فقد إلى النجم الوسيم، وكأن "الإنسان السمين لا يحب ولا يعشق ولا يتألم للفراق"؟ ولهذا أسال نفسي كلما أسند لي دور لماذا أظل أمثل دور المجرم تارة وصديق البطل تارات عدة .

وتابع فيصل بوغازي: على مدى أكثر من 30 عاما من العمل شاركت في العشرات من المسلسلات والمسرحيات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وفى كل مرة أنتظر أن يتصل بي أحد المخرجين ليقول لي "أنت بطل العمل.. الذي سيقدم دور الحبيب الولهان..". ولكن أيا من ذلك لم يحصل. حيث "سمنتي" تحتم عليّ أن أقدم دور الشرير رغم خفة الظل التي أتمتع بها.

ويتساءل مجددا: بدوري أسأل صناع الدراما من كتاب ومخرجين ومنتجين. انظروا حولكم هناك الملايين من النساء والرجال "السمان" والذين أحبوا بعضهم وأنجبوا وشكلوا أسرا سعيدة فلماذا يتم تجاهلهم؟ ولماذا البطل دائما رشيق فقط؟ حولنا الملايين من السمان الأبطال في مواقعهم وأسرهم وحياتهم ومجتمعاتهم. وهي دعوة للالتفات إليهم وإلينا .

وعن جديده قال الفنان فيصل بوغازي: أنجزت قبل فترة قصيرة مسرحية "حمام روماني" مع عدد من النجوم الشباب ومنهم ليلى عبدالله ومحمد صفر وعبدالله الباروني ويوسف البلوشي وغيرهم والمسرحية مقتبسة عن نص عالمي وإخراج الفنان محمد صفر.