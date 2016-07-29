البياف" يكرم نجوماً وشخصيات عربية وأجنبية"

انطلقت أمس مهرجانات بيروت الدولية للتكريم "بياف" في زيتونة باي في بيروت بحضور حشد من الشخصيات السياسية، الاجتماعية، الإعلامية والفنية.

وحملت الدورة الـ 7 للبياف اسم رئيس الجمهورية اللبنانية الراحل اللواء فؤاد شهاب، وقد سميت باسمه "لأن لبنان يحتاج اليوم إلى شخصية سياسية مثله" كما قال رئيس بياف ميشال ضاهر.

وحضر معظم المكرمين المبدعين على اختلاف مجالاتهم من تركيا، أرمينيا، مصر، إيطاليا، والإكوادور إلى جانب دول أخرى.

وافتتح الحفل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري الذي كرم عمته السيدة بهية الحريري وسلمها الدرع.

وتوالى بعدها تكريم الشخصيات، ومن بينها الفنانة الأجنبية إيلين سيغارا التي مضى على مشوارها الغنائي 31 عاما، غنت خلالها كل الأنماط الغنائية.

كما تم تكريم الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة بـ"هيام" في مسلسل "حريم السلطان" والتي أعربت عن حبها للبنان واللبنانيين لحسن ضيافتهم، وأبدت سعادتها بهذا التكريم الذي أتى من بلد جميل كلبنان، كما قالت.

من جانبها، أكدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي كرمت هي الأخرى، أنها كانت محتاجة معنويا ونفسيا لمثل هذا التكريم، وهي تشعر بقيمتها الفنية في لبنان.

وقد كرمت الفنانة الأجنبية جين مانسون التي ولدت بأميركا وعاشت في أوروبا وفي أرشيفها الغنائي أكثر من 500 أغنية و25 ألبوما غنائيا.

كما كرمت الممثلة إلسي فرنيني وزوجها الممثل جورج شلهوب اللذان أهديا الدرع إلى عائلتيهما وأحفادهما.

عازف البيانو رون دي بلاستو ومؤسس فرقة الروك والموزع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل كانت لهما حصة في تكريم البياف أيضا.

كما حصلت الفنانة اليونانية أنجلا دي متريو على درع البياف وهي التي عرفت في لبنان والعالم العربي بأغنيتها المشهورة "ماغاباي".

ومن المكرمين أيضا طبيب التجميل رائد لطوف والفنانة التشكيلية إيفون عبدالباقي التي عينت مؤخرا سفيرة الإكوادور في أميركا وسفيرة النوايا الحسنة للأونيسكو، وقد ولدت في الإكوادور وهي من جذور لبنانية.