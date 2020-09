نجوم عالميون يشاركون "أسيل" و"ريد وان" تصوير أغنية

أعلنت " #بلاتينوم_ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الفني، عن تعاون هو الأول للشركة مع "ريد وان ريكوردز- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أثمر عن إطلاق أغنية مصوّرة بعنوان Don’t You Need Somebody تجمع "ريد وان RedOne" ونجمة "بلاتينوم ريكوردز" البوب ستار "أسيل"، إلى جانب مغنين عالميين مثل #إنريكي_إغليسياس، و#شاغي.

وشارك نجوم عالميون ومشاهير من مختلف دول العالم في الأغنية المصورة، حيث أطلّت جينيفر لوبيز، وكريستيانو رونالدو، وراين سيكريست، وكريس فايد، والشقيقات قطّان، وكذلك ظهر نجوم "بلاتينوم ريكرودز" محمد عساف، وملحم زين، وعبدالفتاح جريني، وجميله.

وسجّلت البوب ستار "أسيل" أغنية Don’t You Need Somebody في الدار البيضاء مع "ريد وان"، فيما صوّرت مشهدها في الكليب في منتجع أنانتارا نخلة دبي.

في السياق نفسه، صوّر باقي النجوم مشاهدهم في مدن مختلفة، بحيث صور #محمد_عساف في رام الله، وملحم زين في بيروت، وجريني في القاهرة، وجميله في مراكش، والشقيقات هدى ومنى وعليا قطّان في مجمّع "دبي مول" التجاري، وكريس فايد في "استوديو إذاعة فيرجن"، وطارق الحربي في جدّة.

وتعليقاً على هذا الإصدار الفني الفريد، عبّر " #ريد_وان" عن حماسه للتعاون مع "بلاتينوم ريكوردز"، واعداً بمزيد من المفاجآت التي سيُقدّمها مع الشركة في الفترة المقبلة.

ومن جهته، وصف مدير عام "بلاتينوم ريكوردز" تيمور مرمرشي هذا الإصدار بـالرائع، مشيداً بالتعاون مع السوبر ستار المغربي "ريد وان" الحاصل على جوائز عالمية.

وأضاف مرمرشي: "سَيَلي إطلاق هذه الأغنية مزيد من التعاون مع "ريد وان ريكوردز- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وكذلك سيكون للمغنية "أسيل" أعمال أخرى نكشف عنها في حينها".