قاضٍ يرفض طلبات 29 شخصا للإرث في المغني الأميركي برنس

أظهرت سجلات محكمة التركات والوصايا أن قاضيا في ولاية مينيسوتا الأميركية رفض مطالب 29 شخصا بالإرث في تركة مغني البوب الراحل برنس، وهو ما يعزز مطالب شقيقته وإخوته غير الأشقاء الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وتقدر قيمة تركة برنس بأكثر من 550 مليون دولار تركها بوفاته المفاجئة في أبريل عن 57 عاما دون أن يكتب وصية فيما يبدو.

وتدفقت مطالبات بالأحقية في نصيب من التركة على محكمة التركات والوصايا منذ قدمت تيكا نيلسون شقيقة برنس الصغرى طلبا لتعيين وصي على التركة، وقالت إنها وإخوته الخمسة غير الأشقاء هم ورثته الوحيدون.

وفي الأمر القضائي الذي وقع في 19 صفحة بدا أن القاضي قبل مطالب الستة قائلا "المحكمة لم تعلم بأي اعتراض أو خلاف على أن هؤلاء الأشخاص هم أشقاء أو إخوة" برنس.

وبموجب الحكم ستخضع تيكا نيلسون وثلاثة من أخوة برنس من جهة الأب لفحص الحمض النووي، وكذلك اثنتان أخريان تقولان إنهما من بنات إخوته.

ولم يصدر أمر بإجراء اختبارات جينية لأخوين آخرين من جهة الأم.